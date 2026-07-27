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Spor UEFA Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu rövanş maçları başlıyor! 3 günde 49 maç oynanacak
Spor

UEFA Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu rövanş maçları başlıyor! 3 günde 49 maç oynanacak

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UEFA Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu rövanş maçları başlıyor! 3 günde 49 maç oynanacak

UEFA Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu rövanş maçları yarın başlayacak. 3 günde toplam 49 maç oynanacak. Temsilcimiz Başakşehir, 1-1'in rövanşında 30 Temmuz Perşembe günü deplasmanda Finlandiya'nın Inter Turku ekibiyle mücadele edecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda ikinci eleme turu maçları, yarın, 29 Temmuz Çarşamba ve 30 Temmuz Perşembe günü oynanacak.

Başakşehir, 1-1'in rövanşında 30 Temmuz Perşembe günü deplasmanda Finlandiya'nın Inter Turku ekibiyle mücadele edecek.

Finlandiya'nın Turku kentindeki Veritas Stadı'nda yapılacak müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın:

Riga (Letonya)-Vardar (Kuzey Makedonya): (3-2)

Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)-Dila (Gürcistan): (4-0)

CSKA 1948 (Bulgaristan)-Spartak Trnava (Slovakya): (0-0)

Drita (Kosova)-Floriana (Malta): (1-1)

29 Temmuz Çarşamba:

Dukagjini (Kosova)-Lugano (İsviçre): (0-1)

Kopenhag (Danimarka)-Polissya (Ukrayna): (3-3)

SK Rapid (Avusturya)-Santa Coloma (Andorra): (3-1)

30 Temmuz Perşembe:

Inter Turku (Finlandiya)-Başakşehir: (1-1)

Tobol (Kazakistan)-Panevezys (Litvanya): (1-1)

At.Escaldes (Andorra)-Vaduz (Lihtenştayn): (0-4)

Auda (Letonya)-FCSB (Romanya): (3-2)

Pyunik (Ermenistan)-Debrecen (Macaristan): (0-1)

Jablonec (Çekya)-Varazdin (Hırvatistan): (2-3)

Kalju (Estonya)-Shelbourne (İrlanda): (2-5)

Noah (Ermenistan)-Zimbru (Moldova): (1-1)

Ilves (Finlandiya)-Stjarnan(İzlanda): (0-1)

Zire (Azerbaycan)-Paide (Estonya): (0-1)

Levadia (Estonya)-Göteborg (İsveç): (2-1)

Petrocub (Moldova)-Borac (Bosna-Hersek): (0-3)

Györi ETO (Macaristan)-Atert Bissen (Lüksemburg): (6-2)

Nordsjaelland (Danimarka)-GAIS (İsveç): (0-1)

Brann (Norveç)-U.Cluj (Romanya): (2-2)

Zalgiris (Litvanya)-Dinamo Tiflis (Gürcistan): (0-3)

Velez (Bosna-Hersek)-DAC 1904 (Slovakya): (0-1)

H. Boltfelag (Faroe Adaları)-Motherwell (İskoçya): (0-2)

Dinamo Minsk (Belarus)-Neftçi (Azerbaycan): (4-2)

The New Saints (Galler)-Flora (Estonya): (0-1)

Derry (İrlanda)-Rijeka (Hırvatistan): (0-1)

Valletta (Malta)-Rakow (Polonya): (1-3)

Beitar (İsrail)-AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi): (1-0)

Vestri (İzlanda)-RFS (Letonya): (1-4)

Shkendija (Makedonya)-Bravo (Slovenya): (1-2)

Ajax (Hollanda)-Vojvodina (Sırbistan): (4-1)

Ludogorets (Bulgaristan)-H. Tel-Aviv (İsrail): (0-2)

Ballkani (Kosova)-Bohemians (İrlanda): (1-2)

Sion (İsviçre)-BATE Borisov (Belarus): (1-1)

UNA Strassen (Lüksemburg)-Partizan (Sırbistan): (0-4)

Austria Wien (Avusturya)-Liepaja (Letonya): (2-0)

Katowice (Polonya)-Zilina (Slovakya): (1-2)

Zrinjski (Bosna-Hersek)-Valur (İzlanda): (0-1)

Panathinaikos (Yunanistan)-Paksi (Macaristan): (2-1)

Gent (Belçika)-LNZ Cherkasy (Ukrayna): (0-0)

CFR Cluj (Romanya)-Alaskhert (Ermenistan): (1-1)

Coleraine (Kuzey İrlanda)-HJK (Finlandiya): (0-5)

Koper (Slovenya)-Runavik (Faroe Adaları): (2-0)

Sutjeska (Karadağ)-Vitebsk (Belarus): (0-3)

Dinamo City (Arnavutluk)-Aluminij (Slovenya): (1-1)

Hibernian (İskoçya)-Malisheva (Kosova): (0-2)

Braga (Portekiz)-Zeleznicar Pancevo (Sırbistan): (1-0)

UEFA Konferans Ligi’nde ikinci eleme turu ilk maçları oynandı! İşte gecenin sonuçları
UEFA Konferans Ligi’nde ikinci eleme turu ilk maçları oynandı! İşte gecenin sonuçları

Spor

UEFA Konferans Ligi’nde ikinci eleme turu ilk maçları oynandı! İşte gecenin sonuçları

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