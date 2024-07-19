Uluslararası Adalet Divanı tarihi Filistin kararını duyurdu! Dünyanın beklediği son dakika: Filistin açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: Uluslararası Adalet Divanı, tarihi Filistin kararını dünyaya duyurdu. Yapılan açıklamada, "İsrail Gazze'de işgalci güçtür. İşgal altındaki Filistin toprakları parçalanmış ayrı bölgeler değil, tek bir bölgesel birimdir." denildi.

Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Filistin'i işgaline ilişkin danışma görüşünü açıkladı:

İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır. İsrail, Filistin'i uzun süredir işgal ediyor. İşgalci, egemenlik hakkını kullanamaz. İsrail'in işgalci yerleşim politikası uluslararası hukuka aykırıdır.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki yerleşimcilerin varlığı hukuka aykırıdır. İsrail, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da işgalcidir. İsrail'in işgal ettiği toraklardaki yerleşim politikaları Cenevre Sözleşmesini ihlal etmektedir.

İsrail'in işgal ettiği topraklarda Filistinlilere ait doğal kaynakları kullanması uluslararası hukuka aykırıdır.

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İSRAİL'İN SKANDAL KARARI

Eski İsrail Adalet Bakanı Gideon Saar’ın Yeni Umut Partisi ve Birleşik Sağ Partisi tarafından verilen “Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan” önerge 68’e karşı 9 oyla İsrail Meclisinde kabul edilmişti.

Söz konusu önergede, "Filistin devletinin kurulmasının İsrail devleti ve vatandaşları için tehdit oluşturacağı" iddiasına yer verilmişti.

İspanya, Norveç ve İrlanda 28 Mayıs'ta, Slovenya 4 Haziran'da, Ermenistan ise 21 Haziran'da Filistin'i resmen tanıma kararı almıştı.

HAMAS TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Hamas'tan yapılan açıklamada, "Siyonist Knesset’te Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan önergenin kabul edilmesi, Filistin topraklarında hiçbir meşruiyeti olmayan işgalci bir tarafın verdiği geçersiz bir karardır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Filistin halkımızın, Siyonist terör hükümetinin kendisine karşı yürüttüğü faşist imha savaşı karşısında direnişini, mücadelesini ve meşru savunmasını sürdüreceğini teyit ediyoruz. Bu karar uluslararası topluma bir meydan okuma mesajı ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun Filistin'e Birleşmiş Milletlere tam üyelik verilmesini destekleyen kararlarının hafife alınması anlamına geliyor."

Hamas, "İsrail Meclisinin bu suç niteliğindeki kararlarını, uygulamalarını durdurmak ve Filistin halkının tüm haklarına erişmesini sağlamak için uluslararası toplumun ciddi olarak harekete geçmesi gerektiğini" vurguladı.