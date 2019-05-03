Denizli Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği Uluslararası 5. Denizli Cam Bienali başladı. Etkinliğe katılan sanatçılar camdan birbirinden güzel sanat eserleri oluştururken, cam sanatçıları Osmanlı döneminde cam alanına yapılan atılımla işlemeciliğin günümüze kadar ulaştığını vurguladı.

Uluslararası 5. Denizli Cam Bienali, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Karma Tasarım Atölyesi işbirliğinde 5. kez Denizli Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde başladı. Nihat Zeybekci Kültür ve Kongre Merkezi’nde ‘Yansıma’ teması ile başlayan etkinliğin açılışını Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve protokol üyeleri yaptı. Bienale Amerika, Fransa, Letonya, İtalya ve Türkiye’den çok sayıda cam sanatçısı katılacak. Bianelde canlı cam gösterileri ve 7 farklı konseptte yaklaşık 150 parça eserin izlenebileceği cam sergileri de kuruldu. Bienal, amatör ve profesyonel olarak cam ile ilgilenenlerin yanı sıra; camın şekillenip sanata dönüşmesini merak eden, camla tanışmak isteyen 7’den 70’e herkese açık ve ücretsiz olarak başladı. Etkinlikte ziyaretçiler kendi cam boncuklarını yaparken cam bardak ve soda şişesi kazıma gibi sanatsal çalışmalar da yapıldı.

"Cam çok güzel bir malzeme"

Camdan yaprak başta olmak üzere çeşitli aksesuar ürünler yapan cam sanatçısı Serbay Doru, cam işlemeciliğinin çok önemli bir sanat dalı olduğunu ve camın doğa açısından da çok güzel bir malzeme olduğunu ifade etti. Camın yapısı gereği özel bir malzeme olduğunu vurgulayan Doru, "Doğadaki diğer bulunan malzemelere aslında pek benzemiyor. Çünkü şu an gördüğümüz gibi katı bir malzeme ama gerekli ısı ve enerjiyi verdiğimiz zaman sıvı bir hale dönüşüyor. Biz camın sıvı halinden yararlanarak gerekli el aletlerimiz var maşalarımız, cımbızlarımız, onlardan yararlanarak onları kullanarak cama istediğimiz şekli veriyoruz. Ayrıca şöyle de güzel bir özelliği var. Cam hem opak hem de transparan olan bir malzeme. Bu iki farklı görsel etkiyi bir araya getiriyoruz. İki farklı etkiyi ayrı ayrı kullanıyoruz. Saydamlığından, matlığından, opaklığından faydalanarak hem hayal gücümüze ulaşabiliyoruz hem de doğayı çevremizdeki objeleri canlıları güzelce taklit etmemizde ulaşmaya çalışmamızda cam çok güzel bir malzeme" diye konuştu.

"Önemli olan ülkemizdeki sanatçıların kendi seviyelerini yükseltebilmeleri"

Doru, Osman Devleti’nin zamanında Beykoz’da açtığı fabrika ile cam işlemeciliğinin bugünkü noktasında olduğunu ve Osmanlı dönemindeki atılım sayesinde cam işlemeciliğinin günümüze kadar ulaştığını aktardı. Doru, cam işi ile uğraşan sanatkarlara gereken önem ve desteğin verilmesi halinde bu sanat dalının daha iyi yerlere gelebileceğini kaydederek şunları söyledi:

"Osmanlı dönemindeki atılım sayesinde aslında bir nevi günümüze ulaşıldı. Fakat günümüzde aslında bu cam işçiliği birkaç dala ayrılıyor. Endüstriyel bazda şu an Paşabahçe önderliğinde olan bir cam üretim şekli var. Hem sanatsal hem de kullanım eşya olarak. Bir de bizler gibi kendi atölyeleri olan kişilerin yürüttüğü ayrı bir cam çalışma yöntemi var. Paşabahçe zaten dünyada ülkemizi çok güzel temsil ediyor. Yaptığı özellikle koleksiyonel çalışmaları zaten tartışılacak hiçbir şeyi yok. O anlamda çok iyi. Ama önemli olan ülkemizdeki sanatçıların kendi seviyelerini yükseltebilmeleri, ürün yelpazelerini ya da yaptıkları eserleri yüceltmeleri olacaktır. Çünkü dediğimiz Osmanlı döneminde bu şekilde bireysel çalışan atölyeler yoktu. Ama artık günümüzde bize bunlar daha önemli olmaya başladı. Bizler de ülkemizi uluslararası platformlarda da temsil etmeye çalışıyoruz. Bu yönden evet Paşabahçe’nin çok büyük katkısı var. Aslında bizlere birazcık daha fazla önem verilip bizlerin de desteklenmesi gerekiyor ki tam anlamıyla cam sanatı yükselmiş olsun ülkemizde."

Etkinliğe katılan sanatçılara plaket takdim edildi

Etkinliğin açılışında konuşan Başkan Zolan ise camın insan sağlığı ve doğaya olan katkılarından bahsetti. Başkan Zolan, "Cam başlı başına baktığımızda aslında temizliğin, sağlığın, hijyenin, saflığın birçok güzelliğin olduğu bir madde. Camın siz yetenekli sanatçılarımızın o yetenekleri, yüreğindeki, beynindeki o güzellikleriyle, ufkuyla, hayalleriyle birleştiğinde camdan ortaya çıkan eserler gördüğümüzde o ayrı bir dünyaya bizleri götürüyorsunuz" diye konuştu.

Etkinlikte Başkan Zolan ve beraberindeki protokol üyeleri günün anısına etkinliğe katılan sanatçılara plaket takdiminde de bulundu.

Festival 5 Mayıs’a kadar devam edecek.