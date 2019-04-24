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Uluslararası 33. Amatör Tiyatro Festivali başlıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 33’üncüsünü düzenleyeceği Uluslararası Amatör Tiyatro Festivali, 26 Nisan’da başlayacak.

24 Nisan 2019 Çarşamba 15:43
Uluslararası 33. Amatör Tiyatro Festivali başlıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 33’üncüsünü düzenleyeceği Uluslararası Amatör Tiyatro Festivali, 26 Nisan’da başlayacak.


Uluslararası Amatör Tiyatro Festivali’nün 26 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı duyuruldu. Denizli’de düzenlenecek festivale bu yıl 6’sı yabancı, toplamda 20 grup katılacak. Atölye çalışmalarının da festivale renk katacağı belirtildi. Tiyatro severlerin atölye çalışmalarına da katılabileceği festivale, Ali Hakan Beşen, Pervin Ünalp, Erkan Pektaş, Ruhi Sarı, Mert Turak, Burak Alkaş, Erhan Yazıcıoğlu, Nedim Saban gibi birbirinden değerli oyuncular katılacak. Ünlü sanatçılar atölye çalışmalarında tecrübe ve birikimlerini tiyatro severlerle paylaşacak.



Denizlililer tiyatroya doyacak


Tiyatro Festivali’nin korteji ise 27 Nisan Cumartesi günü saat 12.00’de Denizli Valiliği önünden başlayarak, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda son bulacak. Denizlililerin tiyatroya doyacağı etkinlikte 3 sokak oyunu grubu, 8 gösteri yapacak. 20 tiyatro grubu ise 33 oyunu sergileyecek. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi ile Çatalçeşme Oda Tiyatrosu’nda sahnelenecek eserlerin yanı sıra, Sarayköy ve Çivril’de de 4 farklı oyun tiyatro severlerle buluşacak.


Festivalin açılış oyunu ise 26 Nisan 2019 Cuma günü saat 20.30’da Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu’nda gösterime "39 Basamak" adlı eser sunulacak.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 15:43
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