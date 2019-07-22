



İSTANBUL (AA) - METİN ARSLANCAN - "Uluslararası seviyede barış ve birliği yüzerek tanıtmak" amacıyla dün gerçekleştirilen 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılan Moldovalı yüzücü Ion Lazarenco, ülkesi tarafından 2019 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesinin ayrıcalık olduğunu söyledi.

Lazarenco, organizasyonun ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Moldova Cumhuriyeti tarafından 2019 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesiyle ilgili Lazarenco, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ödüle neden aday gösterildiğime dair bir fikrim yok. Ülkeler arasındaki sınırlar, dinle ilgili olaylar, insanların ten renkleri gibi farklılıkların bulunduğu bir dünyada yüzmeyi öğrenmeyi seçtim. Çünkü ben de o farklılıklardan birisiyim. Benim için büyük bir meydan okumaydı. Çünkü yüzme kıtalar, uluslar ve dinler arasında büyük bir köprü. Başka bir yer yok. Hepimizin bu dünyada bir payı var. Hepimiz aynı dünyadayız. Bütün insanları suya ve yüzmeye davet ediyorum. Benim için nobele aday gösterilmek bir ayrıcalık. Yüzerek uluslar arasında köprü olmaya devam edeceğim."

İstanbul Boğazı'nda dün gerçekleştirilen 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda da yer alan Moldovalı sporcu, "Yarışı gerçekten eğlenceli buldum. Organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ederim. İnanılmaz bir organizasyon. Gönüllülere çok minnettarım. Boğazın suyu da çok güzel. Bugün boğaz gerçekten etkileyiciydi. Dünyada bu kadar çok yüzücünün neden burada yarıştığını anladım." diye konuştu.

Moldovalı yüzücü, organizasyona katılan bütün yüzücülere teşekkür ederek, "Yarışmaya katılan tüm yüzücülere güzel Türkiye, İstanbul ve boğazın tadını çıkarmalarını diliyorum. Buradan aldıkları güzel enerjiyi Türkiye'den tüm dünyaya yaymalarını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Dünya Açık Yüzme Derneği tarafından "2018 Yılın Adamı" seçilen 41 yaşındaki sporcu, zorlu kanallarda yapılan "Oceans Seven" adlı maratonu tamamlayan sekizinci kişi olmak için çalışacak.

Lazarenco, ilk denemesinde yedi kanalı yüzerek geçen de ilk kişi olmak için çaba sarf edecek.



