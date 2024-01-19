  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ünlü online alışveriş markası iflas etti! Müşteriler şokta, yana yakıla 'Siparişlerimiz ne olacak?' diye sormaya başladılar

Kimi vezir olur kimi rezil olur! İşte şimdi Aslı’ya gülüp geçebilirsiniz

Dolarda 40 lira depremi! Maalesef kötü haber

Ekmeklerini 'taştan' çıkaracaklar! Petrol zengini ülkeye bakın ne satıyoruz!

İsrail ordusundan kan donduran itiraf! Öldürdükleri Gazzelileri mezardan çıkarıyorlar!

Akrabasını zikirle yolcu eden adam viral oldu

Tüm Türkiye'ye gece yarısı ilan edildi! 3 parti kapatıldı

Palavracılara kim inanır? Söz verip sözünü tutmayan Tanju’dan bir söz daha

Bakan Kacır'ın tepkisi sosyal medyayı salladı: Vuhhh gitti adam

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Yeni ikramiye kararı: O düzenleme iptal edildi
Gündem Ulusalcılara bakın! Savaş çıkarsa nereye kaçacaklarını açıkladılar
Gündem

Ulusalcılara bakın! Savaş çıkarsa nereye kaçacaklarını açıkladılar

Yeniakit Publisher
2024-01-19 15:51:00 -
Ulusalcılara bakın! Savaş çıkarsa nereye kaçacaklarını açıkladılar

Her seferinde vatan bayrak edebiyatı yapan ulusalcılar, üçüncü dünya savaşı çıkması halinde hangi ülkelerin güvenli olduğunu listeleyerek kaçacaklar yerleri şimdiden ifşa ettiler.

“Vatan, Millet, Sakarya” edebiyatı yapıp dillerinden milliyetçi söylemleri düşürmeyen ulusalcıların maskesi bir kez daha düştü. Sözcü, ağzındaki baklayı çıkararak, olası dünya savaşında güvenli bir ülke arayacaklarını gözler önüne serdi.

Mide bulandıran bir habere imza atan Sözcü, üçüncü dünya savaşı çıkması durumunda hangi ülkelerin güvenli olduğunu okurlarına duyurdu.

"Ülkeler arasında yaşanan çatışmaların yayılması ve küresel bir boyuta ulaşmasından endişe duyulurken çoktan 3. Dünya Savaşı senaryoları ortaya çıkmaya başladı bile" denilen haberde, "Haberlerde siyaset bilimcilerin görüşlerinden kehanetlere kadar pek çok farklı alandan öngörülere yer verilirken İngiltere'nin en çok satan gazetelerinden biri olan Daily Mail de yeni bir dünya savaşında dünya üzerindeki en güvenli noktaları belirledi." ifadelerine yer verildi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den Erdal Beşikçioğlu açıklaması
CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den Erdal Beşikçioğlu açıklaması

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den Erdal Beşikçioğlu açıklaması

CHP DEM’lenme peşinde, Sözcü poster derdinde
CHP DEM’lenme peşinde, Sözcü poster derdinde

Medya

CHP DEM’lenme peşinde, Sözcü poster derdinde

Sözcü’den okuyucularına kazık! Sansür öyle değil böyle olur
Sözcü’den okuyucularına kazık! Sansür öyle değil böyle olur

Medya

Sözcü’den okuyucularına kazık! Sansür öyle değil böyle olur

Meclis kürsüsünde skandal! PKK sözcüsü DEM'den askerlerimize aşağılık iftira
Meclis kürsüsünde skandal! PKK sözcüsü DEM'den askerlerimize aşağılık iftira

Siyaset

Meclis kürsüsünde skandal! PKK sözcüsü DEM'den askerlerimize aşağılık iftira

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23