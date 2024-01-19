Ulusalcılara bakın! Savaş çıkarsa nereye kaçacaklarını açıkladılar

“Vatan, Millet, Sakarya” edebiyatı yapıp dillerinden milliyetçi söylemleri düşürmeyen ulusalcıların maskesi bir kez daha düştü. Sözcü, ağzındaki baklayı çıkararak, olası dünya savaşında güvenli bir ülke arayacaklarını gözler önüne serdi.

Mide bulandıran bir habere imza atan Sözcü, üçüncü dünya savaşı çıkması durumunda hangi ülkelerin güvenli olduğunu okurlarına duyurdu.

"Ülkeler arasında yaşanan çatışmaların yayılması ve küresel bir boyuta ulaşmasından endişe duyulurken çoktan 3. Dünya Savaşı senaryoları ortaya çıkmaya başladı bile" denilen haberde, "Haberlerde siyaset bilimcilerin görüşlerinden kehanetlere kadar pek çok farklı alandan öngörülere yer verilirken İngiltere'nin en çok satan gazetelerinden biri olan Daily Mail de yeni bir dünya savaşında dünya üzerindeki en güvenli noktaları belirledi." ifadelerine yer verildi.