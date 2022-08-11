Dar gelirli aileler, devletin kendilerine yönelik yeni programları olup olmadığını merak ediyor. Peki, 600 TL aylık destek kimlere verilecek?

Ulusal Hane Ziyareti Programı nedir? Ailelere 600 TL aylık destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, dar gelirli vatandaşlara yönelik programların devam ettiğini belirtti. Bakan Yanık, “Bakanlık olarak başlattığımız Ulusal Hane Ziyareti Programı ile düzenli veya süreli yardım programlarından faydalanan vatandaşlarımızın hanelerine, 4 ay boyunca düzenli ziyaretler gerçekleştireceğiz. İhtiyaçlarını yerinde tespit edeceğiz ailelerimizin durumlarına uygun modellerden faydalanmalarını sağlayacağız. Türkiye Aile Destek Programımız çerçevesinde 15 milyar TL’lik bütçeyle, 4 milyon hanemize ulaşmayı hedefliyoruz. Bu 4 milyon haneye 12 ay boyunca hanelerin gelir durumuna göre aylık 450 TL ile 600 TL arasında değişen miktarlarda destek olacağız” dedi.