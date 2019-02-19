Ulusal Başkanlık Gününde Trump’a protesto

Münübe Yılmaz

ABD Başkanı Donald Trump, Amerika’nın Ulusal Başkanlık Günü olarak 18 Şubat’ta kutlanan President Day’de, başta Chicago olmak üzere pek çok şehirde protesto edildi. Ulusal güvenliği kontrol altına almak gerekçesiyle ABD-Meksika arasındaki sınırda bir duvar inşaa etmeyi isteyen Trump’ın elinde bulundurduğu kongrenin gücünü suistimal ettiğini dile getiren aktivistler “Trump tarafından sunulan Meksika sınırına duvar teklifini kabul etmiyoruz ve göçmen arkadaşlarımıizn yanında olmaya devam ediyoruz” açıklamasında bulundular. Geçtiğimiz Cuma günü, ABD Kongresi’nin Meksika duvarı için talep ettiği 5.7 milyon dolarlık fonu reddetmesinin ardından başkanlığın kendisine verdiği özel yetkileri kullanacağını belirten Trump’ı protesto eden yüzlerce insan, “Trump, hukukun üzerinde değilsin!” sloganları attı. “ Duvar yok, korku yok, göçmenler hoş geldiniz” pankartlarını taşıyan protestoculardan 31 yaşındaki Cherly Krugel Lee, bu gücün Trump hükümeti tarafından gasp edilmiş, ahlaki olmayan yasadışı olduğunu söyledi. Göstericiler, Ulusal Başkanlık Günü’nde, Trump’İ protesto etmek için, New York, Los Angeles, San Francisco gibi şehirlerde 250’den fazla etkinlik planladıklarını belirttiler.