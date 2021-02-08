Ulusa sesleniş ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne açıklayacak?

Ulusa sesleniş hangi gün? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ulusa sesleniş gerçekleştireceğini ve önemli açıklamalarda bulunacağını ifade etti. Bu açıklamanın ardından pek çok kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hangi konuda açıklamalar yapacağını merak etmeye başladı. Peki, ulusa sesleniş ne zaman? Ulusa seslenişte ne açıklanacak?