Ulusa sesleniş ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne açıklayacak?
Ulusa sesleniş hangi gün? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ulusa sesleniş gerçekleştireceğini ve önemli açıklamalarda bulunacağını ifade etti. Bu açıklamanın ardından pek çok kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hangi konuda açıklamalar yapacağını merak etmeye başladı. Peki, ulusa sesleniş ne zaman? Ulusa seslenişte ne açıklanacak?
Ulusa sesleniş ne zaman? Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, il kongresinde önemli açıklamalarda bulundu. Peki, ulusa sesleniş neden yapılacak?
Ulusa sesleniş ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne açıklayacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ulusa sesleniş konuşması yapacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çarşamba günü millete sesleniş konuşmamı özellikle izlemenizi istiyorum. Sizlere birçok güzellikleri orada takdim edeceğim. Ha CHP, ha HDP, hiçbir fark yok” ifadelerini kullandı.