Ulukışla Belediyesi, mülkiyetindeki 20 taşınmazını satışa çıkardı
Mülkiyeti Niğde Ulukışla Belediyesi’ne ait Doğu Mahallesinde bulunan 20 adet arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereğince açık teklif usulü ile satışa çıkarıldı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre satış ihalesi 7 Temmuz 2021 tarihi Çarşamba günü saat 10.30’ da Belediye Encümeni toplantı odası yapılacak.
İhaleye katılacak olanlar dilekçe ile Belediye Başkanlığına müracaat edecekler, dilekçelerinin ekinde yerleşim yeri belgesi (ikametgâh), nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisini 06 Temmuz 2021 tarihi Salı günü saat 15.30’ a kadar Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir.
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