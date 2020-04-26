  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Uludere’de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Şırnak’ın Uludere ilçesinde üç gündür etkili olan sağanak yağışın ardından ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

2020-04-26 12:32:26 -
Uludere’de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Şırnak’ın Uludere ilçesinde üç gündür etkili olan sağanak yağışın ardından ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Dolu nedeniyle ekili alanlar zarar gördü.


İlçede 3 gündür etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde başlayan yağmur dana sonra yerini dolu yağışına bıraktı. Kısa süreliğine yağan ceviz büyüklüğündeki dolu ilçeyi beyaza bürüdü. Dolu nedeniyle meyve ağaçları ve ekili alanlar da zarar gördü. Vatandaşlar, doludan zarar görmemesi için araçlarını kartonla kapatıp kapalı alanlara çekti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı