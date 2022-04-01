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Gündem Uludağ'ın eteklerinde yangın
Gündem

Uludağ'ın eteklerinde yangın

Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde başlayan orman yangınının, Soğukpınar ile Karaislah köyü arasında devam ettiği aktarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-01 15:52:00 -
Uludağ'ın eteklerinde yangın

Bursa'da, Uludağ'ın eteklerindeki Güneybudaklar Mahallesi yakınında başlayan orman yangınının, Soğukpınar ile Karaislah köyü arasında devam ettiği öğrenildi.

Yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan itfaiye araçları, DSİ'ye ait arazözler ve iş makineleriyle de müdahale ediliyor.

Yetkililer, rüzgarın etkili olması nedeniyle söndürme çalışmalarının güçlükle sürdürüldüğünü açıkladı.

Kaynak: A Haber

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