Türkiye'nin, 17 otel, tesis ve 5 bin yatak kapasitesi ile en büyük kış ve doğa sporları merkezi olan 2 bin 543 rakımlı Uludağ'a mart ayının son günlerinde kar yağdı.

Dün geceden itibaren etkisini gösteren ve sabah saatlerinde yoğunlaşan kar yağışıyla birlikte, hava sıcaklığının sıfırın altında 12 derece olarak ölçüldüğü Uludağ’da kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

Uludağ'a çıkmak isteyen bazı sürücüler araçlarıyla yolda kalırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Yiğitali Mahallesi mevkisinde uygulama noktası kuran jandarma ekipleri, zinciri olmayan araçların Uludağ'a çıkışına izin vermiyor.

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