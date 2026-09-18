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Yerel Uludağ’da aç kalan tilkinin cips keyfi
Yerel

Uludağ’da aç kalan tilkinin cips keyfi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Bursa’nın gözde turizm noktalarından Uludağ’da yiyecek arayan bir tilki, vatandaşların yanına kadar yaklaşarak dikkat çekti. Aç olduğu gözlenen tilkiye vatandaşlar ellerindeki cipslerden ikram ederken, yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Uludağ’da vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yiyecek arayan bir tilki insanlara aldırış etmeden vatandaşların bulunduğu alana yaklaştı. Aç olduğu gözlenen tilki, çevrede bir süre yiyecek aradı. Tilkinin yanlarına kadar gelmesi üzerine vatandaşlar, hayvanı ellerindeki cipslerle beslemeye başladı. Kendisine uzatılan cipsleri yiyen tilki, bir süre vatandaşların yanında kaldı. Vatandaşların tilkiye yiyecek verdiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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