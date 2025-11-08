Uludağ'da 4 genç kayboldu
Türkiye'nin en büyük kış ve doğa sporları merkezi olan Bursa Uludağ'da kaybolan 4 gencin bulunması için arama çalışması yapılıyor.
Olay, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Kirazlı Mahallesi meydana geldi.
16-17 yaşlarında 4 genç kayıp
112 Acil Çağrı Merkezi’ne, 16-17 yaşlarında 4 gencin Kirazlı Mahallesi Sarıalan mevkisinde kaybolduğu yönünde ihbar yapıldı.
İhbar üzerine bölgeye Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi.
Jandarma ekiplerinin koordinasyonunda, AFAD ve arama kurtarma ekipleri de bölgeye yönlendirildi.
Ekiplerin gençlere ulaşmak için bölgede başlattığı arama çalışmaları sürüyor.