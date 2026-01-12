İşte bu hiç beklenmiyordu! Gündem olacak... Trabzonspor solu kapatacak!

Trabzonspor'un teklifi hakkında düşünceleri sorulan Sheffield United Teknik Direktörü Chris Wilder ise konudan haberdar olmadığını, yönetimden kimsenin şu ana kadar kendisine bilgi vermediğini söyledi. Tecrübeli teknik adam elindek diğer oyuncular gibi Harrison Burrows'u da tutmak istediğini ancak yönetimin böyle bir karar alması durumunda yapacağı bişey olmayacağının altını çizdi.