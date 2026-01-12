İşte bu hiç beklenmiyordu! Gündem olacak... Trabzonspor solu kapatacak!
Sol bek arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un gündemine Sheffield United'ta forma giyen Harrison Burrows geldi.
Trabzonspor'un sol bek arayışları sürüyor. Arif Boşluk'un Konyaspor'a kiralanmasının ardından elinde bu mevkide sadece Mustafa Eskihellaç kalan bordo-mavililerde teknik direktör Fatih Tekke, Harrison Burrows ismine yoğunlaşılması emrini verdi. Sheffield United'ın 24 yaşındaki sol bek ve sol kanat oyuncusunun bitirilmesini istedi.
Sky Sports'un haberine göre Trabzonspor, bu transfer için 5 milyon sterlini gözden çıkardı. Haberde özellikle geçtiğimiz sezon takıma büyük katkılar veren genç oyuncunun bu sezon formasını Sam McCallum'a kaptırdığı hatirlatıldı. Yedek kalmak istemeyen oyuncunun ayrılmak istediği belirtildi.
Trabzonspor'un teklifi hakkında düşünceleri sorulan Sheffield United Teknik Direktörü Chris Wilder ise konudan haberdar olmadığını, yönetimden kimsenin şu ana kadar kendisine bilgi vermediğini söyledi. Tecrübeli teknik adam elindek diğer oyuncular gibi Harrison Burrows'u da tutmak istediğini ancak yönetimin böyle bir karar alması durumunda yapacağı bişey olmayacağının altını çizdi.
Sheffield United ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Burrows, bu sezon 25 maçta forma giydi ve 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
