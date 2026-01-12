  • İSTANBUL
İran’da protestolar tırmanıyor! Ülkede neler yaşanıyor Trafik sigortasında yeni dönem: İyi şoförlere müjde! Türk balı 51 ülkeye tat kattı: İhracat 33,5 milyon doları aştı! Herkes aynı yorumu yapıyor: Bu detay dikkat çekti... Edson Alvarez Fenerbahçe'nin canını sıkmaya başladı Ailesi açıkladı! Ünlü yazar hayatını kaybetti İşte bu hiç beklenmiyordu! Gündem olacak... Trabzonspor solu kapatacak! Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nde yoğun tempo yakalandı Türkiye şimdi 'Demir ağlarla' örülüyor Devre tatil satacaktı, hayatının şokunu yaşadı! 306 kilometre yol gitti, 245 bin lirası uçtu
İşte bu hiç beklenmiyordu! Gündem olacak... Trabzonspor solu kapatacak!
İşte bu hiç beklenmiyordu! Gündem olacak... Trabzonspor solu kapatacak!

Sol bek arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un gündemine Sheffield United'ta forma giyen Harrison Burrows geldi.

Foto - İşte bu hiç beklenmiyordu! Gündem olacak... Trabzonspor solu kapatacak!

Trabzonspor'un sol bek arayışları sürüyor. Arif Boşluk'un Konyaspor'a kiralanmasının ardından elinde bu mevkide sadece Mustafa Eskihellaç kalan bordo-mavililerde teknik direktör Fatih Tekke, Harrison Burrows ismine yoğunlaşılması emrini verdi. Sheffield United'ın 24 yaşındaki sol bek ve sol kanat oyuncusunun bitirilmesini istedi.

Foto - İşte bu hiç beklenmiyordu! Gündem olacak... Trabzonspor solu kapatacak!

Sky Sports'un haberine göre Trabzonspor, bu transfer için 5 milyon sterlini gözden çıkardı. Haberde özellikle geçtiğimiz sezon takıma büyük katkılar veren genç oyuncunun bu sezon formasını Sam McCallum'a kaptırdığı hatirlatıldı. Yedek kalmak istemeyen oyuncunun ayrılmak istediği belirtildi.

Foto - İşte bu hiç beklenmiyordu! Gündem olacak... Trabzonspor solu kapatacak!

Trabzonspor'un teklifi hakkında düşünceleri sorulan Sheffield United Teknik Direktörü Chris Wilder ise konudan haberdar olmadığını, yönetimden kimsenin şu ana kadar kendisine bilgi vermediğini söyledi. Tecrübeli teknik adam elindek diğer oyuncular gibi Harrison Burrows'u da tutmak istediğini ancak yönetimin böyle bir karar alması durumunda yapacağı bişey olmayacağının altını çizdi.

Foto - İşte bu hiç beklenmiyordu! Gündem olacak... Trabzonspor solu kapatacak!

Sheffield United ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Burrows, bu sezon 25 maçta forma giydi ve 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

