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Gündem Uludağ’a çıkacaklara uyarı
Gündem

Uludağ’a çıkacaklara uyarı

Yeniakit Publisher
2023-03-27 12:05:00 -
Uludağ’a çıkacaklara uyarı

Türkiye’nin en önemli kış ve doğa turizmi merkezlerinden Uludağ’a çıkacaklara uyarı geldi.

Bursa ile Uludağ arasında 140 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasitesine sahip, 9 kilometreyle dünyanın en uzun hattı olan Bursa Teleferik’e bakım nedeniyle seferlerine bugünden itibaren 3 haftalık ara verildi.

Bursa Teleferik A.Ş.’nin sosyal medya sitesinden yaptığı duyuruda, "Tesisimiz 27.03.2023 - 14.04.2023 tarihleri arasında bakım nedeni ile kapalı olacaktır" denildi.

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