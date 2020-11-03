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Ekonomi Uludağ İhracatçı Birliklerinden ekim ayında 3,1 milyar dolarlık ihracat
Ekonomi

Uludağ İhracatçı Birliklerinden ekim ayında 3,1 milyar dolarlık ihracat

UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik: - "Bu veriler Türkiye ekonomisinin temellerinin ne kadar sağlam olduğunun ve ihracatın daha da artacağının göstergesidir"

Yeniakit Publisher
2020-11-03 10:55:01 -
Uludağ İhracatçı Birliklerinden ekim ayında 3,1 milyar dolarlık ihracat

BURSA (AA) - Uludağ İhracatçı Birliklerince (UİB) ekim ayında gerçekleştirilen ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 artışla 3 milyar 100 milyon dolar oldu.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, UİB çatısı altında yer alan 5 sektörel birliğin tamamı ekim ayını ihracat artışı ile kapattı. UİB'in, geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı ise 26 milyar 508 milyon 680 bin dolar olarak gerçekleşti.

UİB çatısı altındaki Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği, ekimde ihracatını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artırarak 2 milyar 630 milyon dolara yükseltti.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin ihracatı da yüzde 3,2 artışla 112 milyon 678 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (UHKİB) ihracatı yüzde 29,4 artarak 79 milyon 820 bin dolar, Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (UMSMİB) ihracatı yüzde 33 artışla 18 milyon 348 bin dolar, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin ihracatı da yüzde 18,9 artarak 11 milyon 719 bin dolar oldu.

Öte yandan, UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin ekim ayı ihracatı 247,1 milyon dolar olarak kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, geçen ay itibarıyla ülke genelinde Ekim 2019'a kıyasla yüzde 5,6 artan ihracatın, UİB bünyesindeki 5 birlikte ortalama yüzde 6,3 artış gösterdiğini vurguladı.

UİB'in 3 milyar 100 milyon dolarlık dış satıma imza attığını belirten Çelik, "Bu, birliklerimizin ve aynı zamanda tüm ihracatçılarımızın başarısıdır. İhracatta artış trendi devam ediyor. Bu veriler Türkiye ekonomisinin temellerinin ne kadar sağlam olduğunun ve ihracatın daha da artacağının göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

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