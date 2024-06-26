Uludağ Alan Başkanı Bülent Çınar Çavuş: Sporun yeni adresi Uludağ!

Uludağ Alan Başkanlığı’ndan spora tam destek

Uludağ Alan Başkanı Bülent Çınar Çavuş, “Amacımız, Uludağ'ı sadece kayak

merkezi ve kış tatil yeri olarak değil, diğer spor dallarıyla iç içe bir yaşam alanı olarak

tanıtmak. Temmuz ayında 7’nci kez düzenlenecek olan Uludağ Ultra Trail, bu

etkinliklerin en önemlilerinden biri olarak öne çıkıyor” dedi.

Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ, 4 mevsim turizme açılmanın

adımlarını atıyor. Turizmin yaz aylarında da devam etmesi amaçlanırken spor turizmi

ile Uludağ’ın yılın bütün aylarında faaliyet göstermesi hedefleniyor. Uludağ Alan

Başkanlığı’nın ev sahipliğinde, Uludağ Premium isim sponsorluğunda bu sene 7’ncisi

gerçekleşecek Ultra Trail, birbirinden önemli sporcuları bir araya getirecek.

Geleneksel hale gelen “Uludağ Premium Ultra Trail”, 12-14 Temmuz’da “4 Mevsim

Uludağ” mottosu ile koşulacak. 2 bin 543 metrelik Uludağ’ın eşsiz doğal

güzelliklerindeki organizasyon, Anadolu Sigorta, Asics, Bursa Teleferik, Ceylan

Splendor Uludağ, Climbolic, Decathlon ana sponsorluğunda, Almira Hotel, Doca

Textile Tech, Garmin Türkiye, Lifeon Concept, Power App, Segway-Ninebot, Yankı

Yemek&Catering ve Züber Lezzetler co-sponsorluğunda gerçekleşecek. Gençlik ve

Spor Bakanlığı, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Doğa Koruma Milli

Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu, ANDA Arama Kurtarma

katkılarıyla gerçekleşecek yarış UPUT100K, UPA66K, UPGE30K, UP16K ve

UP6K’lık parkurlarda koşulacak.

BÜLENT ÇINAR ÇAVUŞ: ULUDAĞ, SPOR ETKİNLİKLERİ İÇİN İDEAL BİR

MEKAN

Uludağ Alan Başkanı Bülent Çınar Çavuş, bu önemli spor organizasyonu öncesinde

yaptığı açıklamada, Uludağ'da spor etkinlikleri ve organizasyonlarına ev sahipliği

yapmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, “Türkiye'nin en önemli doğal ve

turistik alanlarından biri olan Uludağ, artık sporun da en önemli merkezi haline

geliyor. Doğal güzellikleri ve zengin flora ve faunası ile sporculara ilham veren

Uludağ, hem yerel hem de uluslararası spor etkinlikleri için ideal bir mekan” diye

konuştu.

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