Uludağ Alan Başkanı Bülent Çınar Çavuş: Sporun yeni adresi Uludağ!
Uludağ Alan Başkanı Bülent Çınar Çavuş, “Amacımız, Uludağ'ı sadece kayak merkezi ve kış tatil yeri olarak değil, diğer spor dallarıyla iç içe bir yaşam alanı olarak tanıtmak. Temmuz ayında 7’nci kez düzenlenecek olan Uludağ Ultra Trail, bu etkinliklerin en önemlilerinden biri olarak öne çıkıyor” dedi.
Uludağ Alan Başkanı Bülent Çınar Çavuş: Sporun yeni adresi Uludağ!
Uludağ Alan Başkanlığı’ndan spora tam destek
Uludağ Alan Başkanı Bülent Çınar Çavuş, “Amacımız, Uludağ'ı sadece kayak
merkezi ve kış tatil yeri olarak değil, diğer spor dallarıyla iç içe bir yaşam alanı olarak
tanıtmak. Temmuz ayında 7’nci kez düzenlenecek olan Uludağ Ultra Trail, bu
etkinliklerin en önemlilerinden biri olarak öne çıkıyor” dedi.
Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ, 4 mevsim turizme açılmanın
adımlarını atıyor. Turizmin yaz aylarında da devam etmesi amaçlanırken spor turizmi
ile Uludağ’ın yılın bütün aylarında faaliyet göstermesi hedefleniyor. Uludağ Alan
Başkanlığı’nın ev sahipliğinde, Uludağ Premium isim sponsorluğunda bu sene 7’ncisi
gerçekleşecek Ultra Trail, birbirinden önemli sporcuları bir araya getirecek.
Geleneksel hale gelen “Uludağ Premium Ultra Trail”, 12-14 Temmuz’da “4 Mevsim
Uludağ” mottosu ile koşulacak. 2 bin 543 metrelik Uludağ’ın eşsiz doğal
güzelliklerindeki organizasyon, Anadolu Sigorta, Asics, Bursa Teleferik, Ceylan
Splendor Uludağ, Climbolic, Decathlon ana sponsorluğunda, Almira Hotel, Doca
Textile Tech, Garmin Türkiye, Lifeon Concept, Power App, Segway-Ninebot, Yankı
Yemek&Catering ve Züber Lezzetler co-sponsorluğunda gerçekleşecek. Gençlik ve
Spor Bakanlığı, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Doğa Koruma Milli
Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu, ANDA Arama Kurtarma
katkılarıyla gerçekleşecek yarış UPUT100K, UPA66K, UPGE30K, UP16K ve
UP6K’lık parkurlarda koşulacak.
BÜLENT ÇINAR ÇAVUŞ: ULUDAĞ, SPOR ETKİNLİKLERİ İÇİN İDEAL BİR
MEKAN
Uludağ Alan Başkanı Bülent Çınar Çavuş, bu önemli spor organizasyonu öncesinde
yaptığı açıklamada, Uludağ'da spor etkinlikleri ve organizasyonlarına ev sahipliği
yapmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, “Türkiye'nin en önemli doğal ve
turistik alanlarından biri olan Uludağ, artık sporun da en önemli merkezi haline
geliyor. Doğal güzellikleri ve zengin flora ve faunası ile sporculara ilham veren
Uludağ, hem yerel hem de uluslararası spor etkinlikleri için ideal bir mekan” diye
konuştu.
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