Uluçay Yatçılık ile unutulmayacak bir gün geçirin

Özellikle kutlama ve organizasyonlarınız için oldukça geniş sayıda kişiyi ağırlama imkanı sunan tekneler ilk öncelik sırasına yerleşiyor. Tekne kiralama ile dilerseniz hem az sayıda ki arkadaşlarınız ile doğum günü partisi yapabilir hem de kalabalık bir ekip ile teknede şirket toplantısı da yapabilirsiniz. Sizlere istediğiniz gün ve saat aralığında kiralayacağınız teknede, nasıl bir hizmet almak istediğinizi belirterek tüm organizasyonun eksiksiz olarak tamamlanmasınısağlayabilirsiniz.

Kiralık Tekne İstanbul’un en güzel koylarında süzülüyor ve sizlere harika bir atmosferler yaratıyor. Yapacağınız organizasyona göre gündüz ya da gece olarak kiralama yapabilirsiniz. Tüm gün kiralama yapabileceğiniz gibi dilerseniz aynı zamanda saatlik olarak da tekne kiralama hizmetialabilirsiniz. Stresli iş toplantılarını kiralık tekneler ile boğaza taşıyarak daha keyifli bir hale getirebilir ya da dilerseniz özel bir kutlamayı daha romantik bir şekilde kutlayabilirsiniz.

Tamamen kişilerin isteklerine ve yapacakları organizasyona göre planlanan bu tekneleri öncesinde görebilme ve gezebilme imkanına sahip olabileceksiniz. Örneğin yapacağınız bir sünnetorganizasyonu için saatler öncesinden tekne süsleme ya da tüm detayları inceleme fırsatı bulabileceksiniz. Kiralık tekne size ayrılan süre içerisinde konforlu ve eksiksiz olarak hizmet vermeye devam ediyor olacak.

Romantik evlilik teklifleri ile unutulmaz anlar

Tekne kiralama İstanbul’da birçok özel ana şahitlik yapıyor. Bunların en başında evlilik teklifi yer alıyor. Her kadının heyecanla beklediği evlenme teklifi oldukça romantik bir anda ve romantik bir yerde olmalıdır. Kiralık Tekne de bunun için en doğru adres olacaktır. Ufak bir gezintiye çıkaracağınız teknede yapacağınız teklif unutulmaz olacak. Sizler için özel olaraksüslenmiş masada romantik bir akşam yemeği ve sonrasında gelen evlilik teklifine kim hayır diyebilir ki? Kiralık tekne sizin için özel olarak süslenebilir ve çok romantik bir mekana ev sahipliği yapabilir. Dilerseniz tam boğazda süzülürken ya da adaları turlarken evlenme teklifinizi yapabilirsiniz. Sizin yönlendirmeleriniz ile sizleri ağırlayacak olan teknede unutulmaz anlar yaşıyor olacaksınız.

Stresli organizasyonlarınızı keyfe dönüştürün

Tüm organizasyonlar ve toplantılar eğlenceli mi sanıyorsunuz? İş hayatında aktif olarak rol oynayan birçok kişi ne kadar stresli süreçlerden geçildiğini çok iyi biliyor. Kiralık tekne kiralayarak en stresli, en zorlu toplantınızı bile daha keyifli bir hale getirebilirsiniz. Kalabalık ekiplere de hizmet veren teknelerde dilenirse ikramlı ya da yemekli olarak tüm arzu edilen hizmetler veriliyor olacak.

Aynı zamanda gelen konuklarınızı ve misafirlerinizi ağırlamak için ya da yeni iş görüşmelerinizi gerçekleştirebilmek adına da Kiralık Tekne İstanbul en doğru karar olacaktır. Kendi teknenizin konforunda konaklar gibi, her şeyin tam ve eksiksiz olduğu bir toplantı ile misafirperverliğinizi eksiksiz olarak gösterebilir ve konuklarınızı en iyi şekilde ağırlayabilirsiniz. Yine aynı zamanda yılsonu kutlama ve şirket yıl dönümü kutlamaları için de oldukça geniş alanlara sahip olan Kiralık Tekne ile planlamalarınızı yapabilirsiniz.

Tekne Kiralama İstanbul’da büyük ilgi görüyor

Organizasyona özellik ve farklılık katmak isteyenler için, en özel günlerinizi kusursuz bir şekilde planlamak isteyenler için, stresliortamları yumuşatmak için yanı kısaca tüm toplantı, gezi ve eğlenceleriniz içintekne kiralama hizmeti alabilirsiniz. Tekne kiralama İstanbul’da Uluçay Yatçılık ile bambaşka bir boyut kazanıyor. Teknekiralama.com.tr adresinde sizlere sunulan lüks teknelerde sınırsız hizmet ile aradığınız her detayı bulabileceksiniz.