Uluçay ve Ünal’ın mutlu günü Genç MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Bekir Uluçay’ın kız kardeşi Kayseri’de düzenlenen törenle dünya evine girdi.

Genç MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Bekir Uluçay’ın kız kardeşi Kayseri’de düzenlenen törenle dünya evine girdi.

Genç MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Bekir Uluçay’ın kız kardeşi, Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal’ın yeğeni BetülUluçay, Kayseri’de düzenlenen törenle hayatını Hayrullah Okyayile birleştirdi.

Mahall Balo ve Kongre merkezinde kıyılan nikah ile dünya evine giren Betül veHayrullah Okyay çiftinin düğününe iş ve siyaset dünyası ile çok sayıda davetli katıldı.

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