Ulu Hakan’ı rahmetle anıyoruz

Osmanlı Devleti’ni 33 yıl boyunca ayakta tutarak, emperyalistlerin hevesini kursağında bırakan Sultan 2. Abdülhamid Han, Hakk’a irtihalinin 108. sene-i devriyesinde rahmetle yâd ediliyor.

Yedi düvelin yıkmak için saldırdığı hainlerin kol gezdiği bir dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nu 33 yıl boyunca ayakta tutarak emperyalistlerin hevesini kursağında bırakan Sultan 2. Abdülhamid Han, Hakk’a irtihalinin 108. sene-i devriyesinde rahmetle yâd ediliyor. İmparatorluğu modern hizmetlerle kalkındıran Ulu Hakan, bugün Burhaniye Camii’nde düzenlenecek programla anılacak. Saat 12.00’de başlayacak programda, Araştırmacı-Yazar Mustafa Armağan, ateş çemberine düşürülen Osmanlı’yı üstün dehası sayesinde ayakta tutan Abdülhamid Han’ın hayatını ve merak edilen yönlerini anlatacak. Büyük Çamlıca Camii imamları Hafıza Saffet Çalış ve Hafız Ahmet Aybar’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayacak merasimde; Hakkı Demir AİHL’sine ait Musiki Korosu da birbirinden kıymetli eserleri icra edecek.

