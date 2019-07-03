Ultrason anne ve bebek için zararlı mıdır?

Teknoloji her geçen gün ilerliyor. Anne karnındaki bir bebeğin en ufak hareketleri bile gelişen teknoloji sayesinde gözlenebiliyor. Fetüsün görüntüleri ailelere fotoğraf ve video olarak bile teslim edilebiliyor. Anne karnındaki bir bebeğin dil çıkarış hareketine kadar en küçük ayrıntıyı bile gözleyebilen ultrasonların anneye ve bebeğe bir zararı var mı?

Ultrason zararlı mıdır?

Bu konuda dünyanın en önemli uzmanları ikiye ayrılmış durumda. Kimi ultrasonun bebeğin gelişiminin takip edilmesi için kesinlikle gerekli olduğunu hatta bu dalgaların anneye ve fetüse zarar vermediğini ileri sürüyor. Bir başka grup ise ultrason dalgalarının doku sıcaklığını arttırdığını bunun da hem anneye hem de bebeğe zarar verdiğini belirtiyor.

Ultrason zararları hakkında yapılan çalışmalar yeterli mi?

Günümüzde sıklıkla kullanılan ultrason önceki senelerde bu kadar yoğun olarak tercih edilmiyordu. Ultrasonun etkileriyle ilgili bilimsel çalışmalar son olarak 1990'lı yıllarda yapıldı. O yıllarda yapılan çalışmalar ultrasonun anne ve bebeğe zarar vermediğini tespit etti. Ancak unutulmaması gerekiyor ki o yıllarda ultrason bu kadar yoğun tercih edilmiyordu. Bu konuda net konuşabilmek için yeni bilimsel çalışmaların yapılması son derece önemli.

Gebelik boyunca kaç kez ultrasona girilmeli?

Bilim insanların büyük kısmı gebelik boyunca 3 kez ultrasona girmenin fetüsün gelişimi için yeterli bilgiyi vereceğini savunuyor. Söz konusu görüşü savunanlar ilk ultrasonun 11. ila 14 hafta arasında, ikincisinin 18.-22. haftalarda ve son olarak annenin 32. ile 36. arasında ultrasona girmesini tavsiye ediyor.