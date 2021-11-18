  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Ultra zengin CEO 200 milyar dolarlık servetini bağışlamak istiyor
Ekonomi

Ultra zengin CEO 200 milyar dolarlık servetini bağışlamak istiyor

Global kripto para borsası Binance'ın CEO'su Changpeng Zhao (CZ), 200 milyar dolarlık servetinin yüzde 99'unu bağışlamak istediğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 11:15:00 - 2021-11-18 11:16:48
Ultra zengin CEO 200 milyar dolarlık servetini bağışlamak istiyor

Binance'in CEO'su Changpeng Zhao (CZ) servetinin yüzde 99'una kadar olan kısmını bağışlamak istediğini söyledi. 200 milyar dolar parası olan CZ aynı zamanda Binance'in en büyük hissedarı konunumda.

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance'in kurucusu ve CEO'su CZ'den önemli bir açıklama geldi.

Gerçek adı Changpeng Zhao olan CEO kısaca CZ olarak tanınıyor. Binance'le birlikte dolar milyarderi olan girişimci servetini bağışlamak istediğini söyledi.

Associated Press'e konuşan CZ, "Rockerfeller'dan bu yana birçok girişimcinin yaptığı gibi servetimin çoğunu dağıtmak istiyorum. Amacım yüzde 90, 95 ya da 99'unu vermek" dedi.

Ekonomik açıdan bağımsız olduğunu belirten CZ çok fazla para ihtiyaç duymadığını belirtti.

CZ'nin serveti Forbes'a göre 2 milyar dolar civarında. Ancak Binance'in hisselerinin çoğu da Changpeng Zhao'da bulunuyor. Şirket borsaya kote olmadığı için net bir değeri yok ancak tahminlere göre Binance'in değeri 300 milyar doların üzerinde.

Bu da CZ'nin servetinin 200 milyar dolardan fazla olabileceği anlamına geliyor.

Binance CEO'Su sadece Bitcoin ve Binance coin sahibi olduğunu söyledi. İlk BTC yatırımını 2014'te yapan CZ, bu coinlerin çoğunu halen tuttuğunu aktardı.

Kripto para borsası sahibi çıkar çatışmasının önüne geçmek için başka kripto paraya yatırım yapmadığını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pensilvanya'da aynı gün içinde kafa karıştıran iki olay! Fetullah Gülen'in zehirlendiği gün yaşanan intihar mı infaz mı?
Gündem

Pensilvanya'da aynı gün içinde kafa karıştıran iki olay! Fetullah Gülen'in zehirlendiği gün yaşanan intihar mı infaz mı?

FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in zehirlendiğinin aynı günü bir örgüt mensubunun da intihar ettiği iddiası akıllarda 'infaz' iddiasını güçlen..
Bakanlık kritik kararı duyuru: Zorunlu hale getirildi! 100 dolar ve üzeri...
Ekonomi

Bakanlık kritik kararı duyuru: Zorunlu hale getirildi! 100 dolar ve üzeri...

Döviz bürolarından yapılan alım satım işlemlerinde kimlik tespitini zorunlu hale getiren düzenleme esnetilerek sadece 100 dolar ve üstü için..
Miçotakis'i delirten gazeteciye şok! “Türk fahişesi” dediler, tekme-tokat dövdüler
Dünya

Miçotakis'i delirten gazeteciye şok! “Türk fahişesi” dediler, tekme-tokat dövdüler

Yunanistan’da göçmenlere yönelik açıklama yaptığı sırada Başbakan Kyriakos Miçotakis'i sert bir dille eleştiren Hollandalı gazeteci Ingeborg..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay