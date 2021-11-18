Ultra zengin CEO 200 milyar dolarlık servetini bağışlamak istiyor

Binance'in CEO'su Changpeng Zhao (CZ) servetinin yüzde 99'una kadar olan kısmını bağışlamak istediğini söyledi. 200 milyar dolar parası olan CZ aynı zamanda Binance'in en büyük hissedarı konunumda.

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance'in kurucusu ve CEO'su CZ'den önemli bir açıklama geldi.

Gerçek adı Changpeng Zhao olan CEO kısaca CZ olarak tanınıyor. Binance'le birlikte dolar milyarderi olan girişimci servetini bağışlamak istediğini söyledi.

Associated Press'e konuşan CZ, "Rockerfeller'dan bu yana birçok girişimcinin yaptığı gibi servetimin çoğunu dağıtmak istiyorum. Amacım yüzde 90, 95 ya da 99'unu vermek" dedi.

Ekonomik açıdan bağımsız olduğunu belirten CZ çok fazla para ihtiyaç duymadığını belirtti.

CZ'nin serveti Forbes'a göre 2 milyar dolar civarında. Ancak Binance'in hisselerinin çoğu da Changpeng Zhao'da bulunuyor. Şirket borsaya kote olmadığı için net bir değeri yok ancak tahminlere göre Binance'in değeri 300 milyar doların üzerinde.

Bu da CZ'nin servetinin 200 milyar dolardan fazla olabileceği anlamına geliyor.

Binance CEO'Su sadece Bitcoin ve Binance coin sahibi olduğunu söyledi. İlk BTC yatırımını 2014'te yapan CZ, bu coinlerin çoğunu halen tuttuğunu aktardı.

Kripto para borsası sahibi çıkar çatışmasının önüne geçmek için başka kripto paraya yatırım yapmadığını söyledi.