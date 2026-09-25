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Gündem Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nda tarihî adım! Erdoğan'a açıkça soruldu: Türk ordusu Yemen'e müdahale edecek mi?
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Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nda tarihî adım! Erdoğan'a açıkça soruldu: Türk ordusu Yemen'e müdahale edecek mi?

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Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nda tarihî adım! Erdoğan'a açıkça soruldu: Türk ordusu Yemen'e müdahale edecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD merkezli Newsweek dergisine verdiği kapsamlı röportajda Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Anlaşmanın detaylarını paylaşan Erdoğan, olası bir tehdit durumunda ileri askeri desteğin gündeme gelebileceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD merkezli Newsweek dergisine verdiği röportajda, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında olası bir askeri müdahale ihtimaline ve güvenlik mekanizmalarına dair kritik değerlendirmelerde bulundu.

"İLERİ ASKERİ DESTEK DE GÜNDEME GELEBİLİR"

Erdoğan, anlaşmanın Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nın 51'inci maddesindeki meşru müdafaa hakkına dayandığını belirterek, taraf ülkelerden birine yapılacak silahlı bir saldırının tüm üyelere yapılmış sayılacağını vurguladı. Olası bir tehdit durumunda askeri müdahalenin ve desteğin kapsamına ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Burada verilecek karşılığın mahiyeti, saldırıya uğrayan ülkenin çağrısı ve ihtiyaçları temelinde belirlenebilir. Bu ihtiyaç istihbarat, lojistik veya mühimmat desteği olabilir, tehdidin boyutuna göre daha ileri askeri destek de gündeme gelebilir. Bunların nasıl hayata geçirileceğine ilgili siyasi ve askeri mekanizmalar dayanışmalar yoluyla karar verir."

 

"OTOMATİK BİR ASKERİ SENARYO YAZMAK DOĞRU OLMAZ"

Yemen, Irak veya bölgedeki diğer aktörlerden Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar karşısında Türkiye'nin askeri müdahale olasılığını değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğrudan otomatik bir müdahale mekanizmasından ziyade duruma göre karar verileceğini belirtti: "Dolayısıyla Irak'ta, Yemen'de veya başka bir yerde meydana gelebilecek her hadiseye bugünden otomatik bir askeri senaryo yazmak doğru olmaz."

"ÜÇÜNCÜ BİR ÜLKEYE KARŞI KURULMADI"

Anlaşmanın İran veya İsrail gibi üçüncü ülkelere karşı bir blok oluşturma amacı taşımadığını ifade eden Erdoğan, temel hedefin bölgesel caydırıcılık ve güvenlik olduğunu kaydetti: "Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı İran'a, İsrail'e veya herhangi bir üçüncü ülkeye karşı kurulmuş bir ittifak olarak değerlendirmek doğru olmaz. Bu anlaşma daha güvenli, barışçıl ve müreffeh bir geleceğin inşası için üstlendiğimiz müşterek sorumluluğun bir ifadesidir."

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Yorumlar

AKINCI 1453

Daha gecen amerikadan 400 milyar dolarlik savunma silahi alan siyonist usagi suudiler iki üc baldiri ciplak yemenli kardeslerimizle bas edemiyor siyonist akli ile Türkiyeyi gaza getiriyor.Akilli olun ey Milleti temsil edenler !
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