Ultra lüks villanın kirası nasıl ödendi? Murat Ongun'a sefası vatandaşa cefası

İBB’nin AK partili Meclis Üyesi Ali Cengiz Yılmaz, İBB eski sözcüsü olan, uzun yıllar Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanlığı ve İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüten Murat Ongun’un ipliğini pazara çıkardı.

Ongun’un Acarkent'te oturduğu villa ile ilgili mahkeme sürecinde yaşananları anlatan Yılmaz, “Sayın hakim duruşmada Ongun’a ‘350 bin lira olarak beyan ettiğin gelirle villanın 450 bin liralık kira bedelini nasıl ödedin? Bu villanın yıllık kirası 4 milyon lira. Villanın kirası eşin tarafından peşin olarak ödenmiş. Ne tesadüftür ki, eşinin hesabına İBB Kültür A.Ş. ve Medya A.Ş.’de iş yapan şirketler tarafından tam 4 milyon lira para aktarılmış’ diyor. Ongun da “Benim eşim onlara takı boncuk satardı’ diyor. Reklam şirketleri açıklama yapıyor: Biz takı boncuk almadık. Biz reklam şirketiyiz, bu paraları da zorla gönderdik! İşte sayın Ongun’un avukatı vekili sıfatıyla burada. Ongun’un eşi 4 milyon lirayı nereden buldu. Bu kirayı nasıl ödedi. Bu para İstanbullunun cebinden mi çıktı? Cevap versin!” ifadelerini kullandı.

Yılmaz’ın anlattıkları, “İstanbul nimet nimet” diyen Ekrem İmamoğlu ile ekibinin İstanbullunun parasıyla villa sefası sürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

ONGUN SESSİZ KALMIŞTI

İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturmasında hakim karşısına çıkan Murat Ongun, 350 bin liralık aylık gelir beyanına rağmen Beykoz Acarkent'te oturduğu 450 bin lira kira bedeli olan villanın parasını nasıl ödediğine ilişkin soruyu cevapsız bırakmıştı. Ongun, daha önce açıkladığı Ekrem İmamoğlu'ndan aldığı maddi desteğe ilişkin de duruşmada ayrıntı vermemişti. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, Ongun'un oturduğu villanın sahibi N.K., savcılık ifadesinde 1 yıllık kira bedeli olan 3 milyon 717 bin 400 TL'yi peşin olarak tahsil ettiğini beyan etmişti.