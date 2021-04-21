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Dünya Ültimatomu hazmedemedi! "Rusya ile böyle bir üslup kabul edilemez"
Dünya

Ültimatomu hazmedemedi! "Rusya ile böyle bir üslup kabul edilemez"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Çekya’nın Rusya’ya verdiği ültimatoma değinerek, "Rusya ile böyle bir üslup kabul edilemez" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 22:53:00 -
Ültimatomu hazmedemedi! "Rusya ile böyle bir üslup kabul edilemez"

Rusya ile Çekya arasındaki diplomatik kriz derinleşiyor. Çekya Dışişleri Bakanı Jakub Kulhanek, Rusya'nın Prag Büyükelçisi Alexander Zmeyevsky ile görüşerek Rusya'nın sınır dışı ettiği 20 Çek diplomatın yarın saat 12.00'ye kadar Moskova'ya dönmelerine izin verilmemesi durumunda daha fazla Rus diplomatı sınır dışı edeceklerini dair ültimatom vermişti.

Çekya’nın ültimatomunun ardından açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Bazı Çek politikacıların ifadelerine bakılırsa, (Franz) Kafka'yı gerçeğe dönüştürmeye çalışıyorlar. Prag'a NATO içinde iletişim için ültimatom bırakmasını öneriyoruz. Rusya ile böyle bir üslup kabul edilemez” dedi.

Zaharova, Çekya Büyükelçisi Vitezslav Pivonka'nın yarın Dışişleri Bakanlığı'na çağrılacağını ima ederek, "Yarın Çek Büyükelçisi ile görüşmeye Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda devam edilecek" ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise önceki açıklamalarında, Prag'dan gelen böyle bir ültimatoma cevaben, Moskova'nın diğer ülkelerden kendisine yönelen taleplerin üslubunu kabul etmediğini kaydetmişti.

Rusya-Çekya gerginliği

Çekya, 2014 yılında Vrbietiec kentinde 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan mühimmat deposundaki patlamada rolleri olduğu gerekçesiyle geçtiğimiz cumartesi günü 18 Rus diplomatı sınır dışı edeceğini açıklamıştı. Çekya'nın bu adımı karşısında Rusya ise 20 Çek diplomatı sınır dışı etmişti. İki ülke arasındaki gerilim ticari ilişkilere de yansımıştı. Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Karel Havlicek, Rusya nükleer enerji şirketi Rosatom'un Dukovany Nükleer Güç Santrali yeni ünite inşaatı ihalesine katılacak firmalar listesinden çıkarılacağını açıklarken, Çekya İçişleri Bakanı Jan Hamacek de Rusya'dan almayı planladıkları Sputnik V korona virüs aşısından vazgeçtiklerini bildirmişti.

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