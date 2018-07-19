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Ülser nasıl anlaşılır?

Ülser, mide ya da onikiparmak bağırsağının, mide asidi ve pepsin gibi sıvılar tarafından tahrip edilip, doku kaybının oluşmasıdır. Doku kaybının yanı sıra mide ya da onikiparmak bağırsağında pepsinin de etkisi ile yaralar oluşur.

19 Temmuz 2018 Perşembe 14:25
Ülser nasıl anlaşılır?

Ülserin farklı türlerini bilmek sizdeki belirtileri doktora açıklamanıza yardımcı olur. Mide ülseri midede bulunur, duodenal ülser ince bağırsakta ve özofajiyel ülser yemek borusunun altında bulunur.

Peptik ülserin sebepleri olarak bilenen sıcak, baharatlı ve yağlı yiyecekler yemek veya fazla stres altında olmak ve tansiyon bir söylencedir.

Nonseroidal antiinflamatuar ilaçları kullanmak peptik ülserin başka bir sebebidir. Aspirin, ipubrofen, naproxen ve ketoprofen gibi ilaçların mideyi ve küçük bağırsağı rahatsız edebileceğini ve iltihaplandırabileceğinir.

Sigara içmek, alkol kullanmak ve stres var olan ülserinizin belirtilerini ağırlaştırabilir.

Ülserin belirtilerini önemsememek iç kanamaya, enfeksiyona ve yara dokusuna sebep olabilir. Mide ülserinin bazı belirtileri ağrı, mide kanaması ve kilo kaybıdır.

Duodenal ülserin belirtileri acı, kilo artışı ve boğazın arka kısmında yanma hissidir.

Randevu almak için doktorunuzu arayın. Hissettiğiniz belirtileri doktorunuza söylediğinizden emin olun.

Özel tedavilere ve kısıtlamalara sebep olacak testlere hazırlıklı olun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

 

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 14:25
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