Ülkücü İP'li vekil Subaşı, PKK sever TV'ye destek çıktı!
İP'in sözde ülkücü vekili Hasan Subaşı, uzun yıllar PKK'nın gazetesi Özgür Gündem'de Genel Yayın Yönetmenliği yapan Merdan Yanardağ'ın Tele 1'ine destek verip, RTÜK'ü hedef aldı. İP'li Subaşı, yalan haberi, "özgürlük" sayarak, RTÜK'ü özgür haberciliği engellemekle suçladı.
İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesine ilişkin dezenformasyon haberlere imza atması sebebi ile RTÜK tarafından cezalandırılan Tele 1'e destek verdi.
Yalan bilgilerle toplumu yanıltarak dezenformasyona sebep olmayı "özgürlük" sayan İP'in sözde ülkücü vekili Subaşı, uzun yıllar PKK'nın gazetesi Özgür Gündem'i yöneten Merdan Yanardağ'ın Tele 1'ini şu ifadelerle güzelledi:
RTÜK’ün TELE1′e verdiği 3 günlük ekran karartma cezasının gerekçeleri içinde "özgürce kanaat oluşumunu engellemek" var. Şaka gibi. Oysa nerede özgürce kanaat oluşturulan bir alan var, üzerine kabus gibi çöküyorsun RTÜK.