  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

‘Benden başkası karar veremez’ Diktatör Kemal tek yetkili oldu

TMMOB bildiğiniz gibi! "Deprem bölgelerinde inşaat başlamasın"

Kübalı doktorlara, binlerce kilometre ötedeki o ülkeden tercüman olmak için geldi! Çok üzücü ve etkileyici...

YSK deprem bölgesine gidiyor! Seçim için saha analizi yapılacak

Kahramanmaraş depremleriyle önemi bir kez daha anlaşıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o çağrıları yeniden gündemde

Kavganın kokusu yakında çıkar! Sözcü Uğur Dündar’ı fena sattı

YSK'dan seçim için flaş karar! Deprem bölgesine gidiyor: Bu sefer o tarihte yeni sistem test edilecek!

İnsanların hayatını riske attılar! İşte İhanetin belgesi

Halil Konakcı'dan Fatih Altaylı'ya anladığı dilden cevap!

İnsanlık tarihinin kara lekesi! Hocalı Katliamı: Azerbaycan'da anılıyor, oraya akın ettiler! Bakanlık anma mesajını duyurdu
Siyaset Ülkücü İP'li vekil Subaşı, PKK sever TV'ye destek çıktı!
Siyaset

Ülkücü İP'li vekil Subaşı, PKK sever TV'ye destek çıktı!

İP'in sözde ülkücü vekili Hasan Subaşı, uzun yıllar PKK'nın gazetesi Özgür Gündem'de Genel Yayın Yönetmenliği yapan Merdan Yanardağ'ın Tele 1'ine destek verip, RTÜK'ü hedef aldı. İP'li Subaşı, yalan haberi, "özgürlük" sayarak, RTÜK'ü özgür haberciliği engellemekle suçladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-26 19:26:00 - 2023-02-26 19:29:51
Ülkücü İP'li vekil Subaşı, PKK sever TV'ye destek çıktı!

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesine ilişkin dezenformasyon haberlere imza atması sebebi ile RTÜK tarafından cezalandırılan Tele 1'e destek verdi.

Yalan bilgilerle toplumu yanıltarak dezenformasyona sebep olmayı "özgürlük" sayan İP'in sözde ülkücü vekili Subaşı, uzun yıllar PKK'nın gazetesi Özgür Gündem'i yöneten Merdan Yanardağ'ın Tele 1'ini şu ifadelerle güzelledi:

RTÜK’ün TELE1′e verdiği 3 günlük ekran karartma cezasının gerekçeleri içinde "özgürce kanaat oluşumunu engellemek" var. Şaka gibi. Oysa nerede özgürce kanaat oluşturulan bir alan var, üzerine kabus gibi çöküyorsun RTÜK.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23