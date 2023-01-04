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Gündem Ülkücü Başkan Sinan Ateş cinayetinde flaş gelişme! İlk ifadeler ortaya çıktı! Bakın ne dediler
Gündem

Ülkücü Başkan Sinan Ateş cinayetinde flaş gelişme! İlk ifadeler ortaya çıktı! Bakın ne dediler

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da başından vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişi daha adliyeye sevk edildi. Zanlılar arasında MHP İstanbul İl Yöneticisi olarak gözüken Ufuk Köktürk de var... Cinayetle ilgili dün 3 kişi tutuklanmıştı. Dün tutuklanan zanlıların ifadesi ortaya çıkarken, soruşturma kapsamında toplamda 17 kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-04 22:37:00 -
Ülkücü Başkan Sinan Ateş cinayetinde flaş gelişme! İlk ifadeler ortaya çıktı! Bakın ne dediler

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında MHP İstanbul il yöneticisi Ufuk Köktürk'ün de bulunduğu 4 şüpheli daha sorgulanmak üzere adliyeye sevk edildi. Dün, Ateş cinayetiyle ilgili aralarında motosikleti kullanan Vedat Balkaya ile ile Hakan S. ve Zekeriya A. sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakemliğince tutuklanmıştı. Öte yandan dün tutuklanan sanıkların ifadeleri ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısının 17 olduğu belirtiliyor. 

Toplam 6 kişi tutuklanmış oldu

Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan 4 zanlıdan U.K., M.U. ve M.Y. tutuklanırken, E.U. ise yurt dışına çıkma yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece olaya ilişkin tutuklu sayısı 6'ya çıkmış oldu.

Arabanın arkasına saklandı, beş kurşunla vurdu

T24’ün haberine göre, tetikçi Eray Özyağcı, Vedat Balkaya’nın kullandığı 35 plakalı motosikletten indikten sonra, Ateş'in bürosunun karşısında park halinde duran bir aracın arkasına saklandı. Bir süre burada bekleyen Özyağcı, Ateş'in geldiğini görünce saklandığı aracın arkasından çıkarak ateş etmeye başladı. Özyağcı'nın silahından çıkan 5 kurşun Ateş'e, 1 kurşun da beraberindeki Selman Bozkurt'a isabet etti. Bu arada, olayın üzerinden 5 gün geçmesine karşın halen yakalanamayan firari tetikçi Özyağcı hakkında çeşitli suçlardan arama kaydı olduğu ifade ediliyor.

“Küçük bir hesabım var” dedi

Tutuklanan motosiklet sürücüsü Balkaya, mahkemedeki ifadesinde, “Eray Özyağcı (tetikçi) bana husumetlim var Ankara’ya gidelim dedi. Olay günü de küçük bir hesabım var, sen beni ileride bekle dedi. Onu bırakıp bekledim. Daha sonra silah sesleri duydum. Eray’ı alarak uzaklaştım” dediği öğrenildi.

Bir gün önce Ateş'i takip etmişler

Tetikçileri olaydan önce evinde ağırladığı öğrenilen Hakan Saraç’ın ise, “Beni İstanbul’dan bir arkadaşım aradı. İki arkadaş Ankara’ya gelecek, kalacak yerleri yok ilgilenir misin dedi. Ben de o yüzden evime kabul ettim. Cinayetle ilgim yok” dediği kaydedildi. Öte yandan şüphelilerin olaydan bir gün önce Ateş’i takip ettikleri ve bürosunun bulunduğu Çukurambar’da keşif yaptıkları öne sürülüyor.

 

 

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