Ülkeyi terk ettiler: Eşek arıları ortadan kayboldu!

İngiltere’de 2026 yazında eşek arılarının önceki yıllara göre belirgin şekilde daha az görülmesi bilim insanlarının dikkatini çekti. Özellikle bahçeler ve açık havada yemek yenilen alanlarda sıkça karşılaşılan eşek arılarındaki azalma, gözle görülür hale geldi.

Uzmanlar, bu durumun arkasında değişken hava koşulları ile yaz aylarında yaşanan sıcak hava dalgalarının etkili olabileceğini değerlendiriyor.

University College London’da (UCL) davranışsal ekoloji profesörü olan Seirian Sumner, bu yaz eşek arılarının azlığını doğrudan gözlemlediğini belirtti. Sumner, öğrencilerinin deneylerde kullanmak üzere yeterli sayıda eşek arısı bulmakta dahi zorlandığını aktardı.

Haşere kontrolü alanında çalışan uzmanların da bu yıl eşek arısı yuvalarının kaldırılması için yapılan başvuruların alışılmadık derecede az olduğunu bildirdiği belirtildi.

Hava koşulları etkili olmuş olabilir

Bilim insanlarının üzerinde durduğu başlıca ihtimallerden biri, ilkbahar ve yaz aylarında yaşanan keskin hava değişimleri.

2026 ilkbaharı sıcak ve kurak başladı. Bu koşulların kış uykusundan çıkan kraliçe eşek arılarının yuva kurmasına yardımcı olması beklenirken, daha sonra mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıkları soğuk ve yağışlı günler ile beklenmedik derecede serin geceler takip etti.

Bu dönemin koloniler açısından kritik olduğuna dikkat çekiliyor. Kraliçe, ilk işçi eşek arıları yetişene kadar yuvayı kurmak, yumurtlamak, yiyecek bulmak ve larvaları beslemek zorunda kalıyor. Uzmanlara göre ani hava değişimleri bazı kraliçelerin yuvalarını terk etmesine veya ölmesine yol açmış olabilir.

Sıcak hava dalgaları da vurdu

İlkbahardaki dalgalanmaların ardından İngiltere art arda sıcak hava dalgaları yaşadı. Aşırı sıcaklıkların böceklerde su kaybına yol açabileceği, hareketlerini ve yiyecek arama kabiliyetlerini olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.

Sumner, eşek arılarının yüksek sıcaklıklara karşı belirli ölçüde dayanıklı olmasına rağmen aşırı koşulların kolonilerin gelişimini olumsuz etkileyebileceğini ifade ediyor.

Görülen eşek arıları da daha küçük

Araştırmacıların dikkatini çeken bir başka nokta ise bu yaz görülen eşek arılarının bazılarının normalden daha küçük olması.

Eşek arılarının yetişkinlikteki büyüklüğü, larva döneminde aldıkları besinin miktarı ve kalitesiyle belirleniyor. Yüksek sıcaklıkların larvaların daha hızlı gelişmesine ve daha küçük boyutta yetişkin hale gelmesine yol açabileceği değerlendiriliyor.

Besin kaynaklarının azalmasının da eşek arılarının küçük kalmasında rol oynayabileceği belirtiliyor.