  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sarı şeytan Trump, terörist Netanyahu'ya bomba yağdırdı Edirne’de akıllara durgunluk veren kaza! Otobanda kontrolden çıkan araç bariyerlerin üstünde sürüklendi! Kurtlar Vadisi'nin senaristi Raci Şaşmaz'ın ifadesinde İskender Büyük bombası Karabük’te korkutan yangın! Yabancı öğrencilerin dairesi alevlere teslim oldu! 4 şüpheli tutuklandı! 18 yıllık cinayet dosyasında düğüm çözüldü Kimse gözlerine inanamadı! Kapı açılınca gerçek ortaya çıktı 24 yaralı, 26 gözaltı! Çiftçi protestosu sokak çatışmasına döndü Şaka değil gerçek! Hem Cim-Bom hem Almanya Milli takımında artık kesik yiyor... Tereyağının gerçek olup olmadığını anlamak için 5 ipucu bu yapılmalı.. Böyle bir tona sahip
Türkiye
5
Yeniakit Publisher
Karabük’te korkutan yangın! Yabancı öğrencilerin dairesi alevlere teslim oldu!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Karabük’te korkutan yangın! Yabancı öğrencilerin dairesi alevlere teslim oldu!

Karabük'ün 100. Yıl Mahallesi’nde yabancı uyruklu öğrencilerin ikamet ettiği 4 katlı bir apartmanın 2. katında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı.

#1
Foto - Karabük’te korkutan yangın! Yabancı öğrencilerin dairesi alevlere teslim oldu!

Kısa sürede büyüyen alevleri gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde alevler binanın diğer katlarına ve çevredeki dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

#2
Foto - Karabük’te korkutan yangın! Yabancı öğrencilerin dairesi alevlere teslim oldu!

Yangın esnasında yoğun dumana maruz kalan yabancı uyruklu 2 öğrenci, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

#3
Foto - Karabük’te korkutan yangın! Yabancı öğrencilerin dairesi alevlere teslim oldu!

Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumları takip edilirken, dairesi kullanılamaz hale gelen binadaki yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla emniyet ve itfaiye ekiplerince geniş çaplı inceleme başlatıldı.

#4
Foto - Karabük’te korkutan yangın! Yabancı öğrencilerin dairesi alevlere teslim oldu!

karabuk, yangin, ogrenci, acilhaber, sondakika

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kayıp Miryokefalon Kalesi 850 yıl sonra Çivril'de Kufi Vadisi girişinde tespit edildi
Kültür - Sanat

Kayıp Miryokefalon Kalesi 850 yıl sonra Çivril'de Kufi Vadisi girişinde tespit edildi

Prof. Dr. Hasan Kara, yaklaşık 10 yıllık arazi çalışmasının ardından tespit edilen yapının Miryokefalon Kalesi olduğu kanaatine vardıklarını..
Sabiha Gökçen'deki 1 şişe suyun fiyatı olay oldu
Gündem

Sabiha Gökçen'deki 1 şişe suyun fiyatı olay oldu

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir pet şişe suyun fiyatı dudak uçuklattı.

Bu ücreti ödemeyene trafiğe çıkmak yasak! Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor
Okur Postası

Bu ücreti ödemeyene trafiğe çıkmak yasak! Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor

Trafiğe çıkacak tüm araç sahiplerini yakından ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında bu ayın zamlı tarife detayları belli oldu. Yaklaşık y..
ABD'li Pfizer iki Avrupa ülkesinin gelirlerine el koydu
Ekonomi

ABD'li Pfizer iki Avrupa ülkesinin gelirlerine el koydu

Amerikan merkezli çokuluslu bir ilaç ve biyoteknoloji şirketi Pfizer, Polonya ve Romanya'nın gelirlerine el koydu.
Başkan Erdoğan’dan Samsun’da tarihi mesajlar! "Yarın Türkiye’nin kaptan köşküne sizler geçeceksiniz"
Gündem

Başkan Erdoğan’dan Samsun’da tarihi mesajlar! "Yarın Türkiye’nin kaptan köşküne sizler geçeceksiniz"

Milli mücadelenin meşale şehri Samsun’da gençlerle buluşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda gençliğe olan ..
HUAWEI WATCH GT 7 serisi akıllı saat anlayışını baştan aşağı değiştirdi!
Teknoloji

HUAWEI WATCH GT 7 serisi akıllı saat anlayışını baştan aşağı değiştirdi!

Teknoloji devi HUAWEI, giyilebilir teknoloji pazarında tüm dengeleri altüst edecek yeni amiral gemisi akıllı saat serisi HUAWEI WATCH GT 7’y..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23