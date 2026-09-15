Karabük’te korkutan yangın! Yabancı öğrencilerin dairesi alevlere teslim oldu!
Karabük'ün 100. Yıl Mahallesi’nde yabancı uyruklu öğrencilerin ikamet ettiği 4 katlı bir apartmanın 2. katında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı.
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Karabük'ün 100. Yıl Mahallesi’nde yabancı uyruklu öğrencilerin ikamet ettiği 4 katlı bir apartmanın 2. katında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevleri gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde alevler binanın diğer katlarına ve çevredeki dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.
Yangın esnasında yoğun dumana maruz kalan yabancı uyruklu 2 öğrenci, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumları takip edilirken, dairesi kullanılamaz hale gelen binadaki yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla emniyet ve itfaiye ekiplerince geniş çaplı inceleme başlatıldı.
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