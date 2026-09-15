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Avrupa devlerine meydan okudular! 20 dakikalık şarjla 400 kilometre giden tır ABD'de işlem gören New York borsasına güvenen zarar etti Suudi Arabistan saldırıya geçti Kayseri’de sokak ortasında bıçaklı kavga! Kanlar içinde kalan şahıs kafeye sığındı! Sarı şeytan Trump, terörist Netanyahu'ya bomba yağdırdı Terör prangası kökünden sökülüyor! AK Parti’den Sakarya’da tarihi 50 yıllık terör belasını bitirme hamlesi! Edirne’de akıllara durgunluk veren kaza! Otobanda kontrolden çıkan araç bariyerlerin üstünde sürüklendi! Kurtlar Vadisi'nin senaristi Raci Şaşmaz'ın ifadesinde İskender Büyük bombası
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Kayseri’de sokak ortasında bıçaklı kavga! Kanlar içinde kalan şahıs kafeye sığındı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kayseri’de sokak ortasında bıçaklı kavga! Kanlar içinde kalan şahıs kafeye sığındı!

Talas ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Tepebağlar Caddesi üzerinde meydana gelen olayda adeta can pazarı yaşandı.

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Foto - Kayseri’de sokak ortasında bıçaklı kavga! Kanlar içinde kalan şahıs kafeye sığındı!

A.Ö. ile henüz kimlikleri belirlenemeyen 5 kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede bıçaklanarak yaralanan A.Ö., can havliyle çevredeki bir kafeye sığınarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Foto - Kayseri’de sokak ortasında bıçaklı kavga! Kanlar içinde kalan şahıs kafeye sığındı!

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bıçakla yaralanan A.Ö.’ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından talihsiz adamı Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

#3
Foto - Kayseri’de sokak ortasında bıçaklı kavga! Kanlar içinde kalan şahıs kafeye sığındı!

Olayın ardından kaçan 5 magandanın yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı. Emniyet güçleri bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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