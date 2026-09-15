Kayseri’de sokak ortasında bıçaklı kavga! Kanlar içinde kalan şahıs kafeye sığındı!
Talas ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Tepebağlar Caddesi üzerinde meydana gelen olayda adeta can pazarı yaşandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Talas ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Tepebağlar Caddesi üzerinde meydana gelen olayda adeta can pazarı yaşandı.
A.Ö. ile henüz kimlikleri belirlenemeyen 5 kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede bıçaklanarak yaralanan A.Ö., can havliyle çevredeki bir kafeye sığınarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bıçakla yaralanan A.Ö.’ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından talihsiz adamı Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Olayın ardından kaçan 5 magandanın yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı. Emniyet güçleri bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
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