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Yerel Yaralananlar arasında 1 aylık bebek de var! Kamyonla minibüs çarpıştı
Yerel

Yaralananlar arasında 1 aylık bebek de var! Kamyonla minibüs çarpıştı

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Yaralananlar arasında 1 aylık bebek de var! Kamyonla minibüs çarpıştı

Van’ın Başkale ilçesinde kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu minibüs devrildi. Kazada aralarında henüz 1 aylık bir bebeğin de bulunduğu 13 kişi yaralandı.

Van’ın Başkale ilçesinde minibüs ile kamyonun çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı. S.D'nin kullandığı 34 PV 9039 plakalı minibüs, Başkale'nin Karasu mevkisinde sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 42 FCT 60 plakalı kamyonla çarpıştı.

 

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

 

Kazada devrilen minibüste yaralanan biri bir aylık bebek 13 kişi, Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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