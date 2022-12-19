Ülkeyi sarsan olay! Savaş gemisi battı! Kayıp onlarca askeri arıyorlar

Tayland deyim yerindeyse felaketi yaşıyor. Donanmaya ait yüzlerce askerin bulunduğu savaş gemisi Tayland Körfezi'nde battı.

Donanma Sözcüsü Pokkrong Monthatphalin vahim gelişmenin ardından yaptığı açıklamada, geminin şiddetli rüzgarın etkisiyle kontrolü kaybettiğini ve su alarak alabora olduğunu ifade ederken, 75 askerin kurtarıldığını ve kayıp 31 askeri arama çalışmalarının ise devam ettiğini kaydetti.

Haberler.com'un aktardığına göre, kayıp denizcilerin bulunması için zamana karşı yarışı sürdüren ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına gemilerin yanı sıra helikopterlerin de katıldığı açıklandı.

Öte yandan Tayland Kraliyet Donanması'nın resmi Twitter hesabından paylaşılan fotoğrafta, bir grup askerin dairesel bir cankurtaran sandalında kurtarılmayı bekledikleri anlar yer aldı.

Kuzey ve orta Tayland yılın en düşük sıcaklıklarını yaşarken, güney Tayland son günlerde fırtınalar ve sellere ev sahipliği yapıyordu. Yetkililer gemilere karada kalmaları konusunda uyarıda bulunuyordu.