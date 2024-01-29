Ülkeyi sarsan korkunç olay! Tüm öğrencilerin gözü önünde arkadaşını defalarca bıçakladı

Tayland’ın başkenti Bangkok'ta bulunan Narknarwaoumtump okulunun bahçesinde sabah saatlerinde bayrak töreni sırasında yaşanan olayda 14 yaşındaki bir erkek öğrenci, aynı yaşlardaki arkadaşına bıçakla saldırdı. Tüm öğrencilerin gözü önünde gerçekleştirilen saldırının ardından panik yaşandı.

14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Saldırı sonrası kanlar içinde kalan öğrenciye ilk müdahaleyi öğretmenler yaptı. Boynundan ve karnından aldığı bıçak darbeleri sonrası yoğun kan kaybeden 14 yaşındaki çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Meyve bıçağını çantasının içinde okula sokmuş

Olayın ardından okula gelen polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren çocuğu ve ailesini detaylı sorgulama için karakola sevk ederken, okul yönetimi ve görgü tanığı öğretmenlerin saldırıya ilişkin ifadesi alındı. Görgü tanıklarının verdiği ifadelere göre, saldırı öncesi iki öğrencinin herhangi bir tartışma veya kavga yaşamadığı öğrenilirken, saldırıyı gerçekleştiren öğrencinin meyve bıçağını okula çantasının içinde soktuğu tespit edildi.

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Validen 'güvenlik zafiyeti' açıklaması

Ülkede büyük yankı uyandıran olay sonrası saldırının gerçekleştirdiği okulu ziyaret ederken Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt polis ekipleri ve okul yönetimiyle görüşmeler gerçekleştirdi. Chachart yaptığı basın açıklamasında yaşanan olayda bir güvenlik zafiyeti olduğunun altını çizerken, okullarda düzensiz aramalarının daha detaylı ve sık aralıklarla yapılması gerektiğini belirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.