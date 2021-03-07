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Dünya Ülkeyi sarsan haber! Milyarder isim helikopter kazasında öldü
Dünya

Ülkeyi sarsan haber! Milyarder isim helikopter kazasında öldü

Uçak üreticisi Dassault Endüstrinin varislerinden Fransız milyarder ve milletvekili helikopter kazasında yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 22:43:00 -
Ülkeyi sarsan haber! Milyarder isim helikopter kazasında öldü

Fransız milyarder milletvekili Olivier Dassault, Calvados bölgesindeki helikopter kazasında yaşamını yitirdi. Uçak üreticisi Dassault Endüstrinin varislerinden ve 2002'den beri Oise bölgesinin milletvekili olarak görev yapan 69 yaşındaki Dassault'u taşıyan helikopter, Deauville ve Honfleur kentleri arasında düştü.

Kazada milletvekili ile helikopterin pilotu hayatını kaybetti. Helikopterin neden düştüğüne ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Dassault'un Fransa'yı çok sevdiğini ve ülkesine hizmet etmekten kaçınmadığını belirtti. Macron, milletvekilinin ani ölümünün Fransa için büyük kayıp olduğunu belirterek ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

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