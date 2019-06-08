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Ülkeyi bezdiren silahlı çeteye baskın

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, silahlı çetelere karşı düzenlenen operasyonlarda 90 örgüt üyesi yakalandı.

08 Haziran 2019 Cumartesi 09:33
Ülkeyi bezdiren silahlı çeteye baskın

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında, silahlı çetelere karşı düzenlenen operasyonlarda 90 örgüt üyesi yakalandı.

Kano Eyalet Polis Komiseri Ahmed Iliyasu, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyaletin Dawakin ve Ungoggo bölgelerinde silahlı çete örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Bol miktarda mühimmat

Iliyasu, operasyonlarda 90 çete üyesinin yakalandığını ifade ederek, çetelere ait önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiğini de söyledi.

Bölge, zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 09:33
  1. Batı Afrika ülkesi Nijerya
  2. Kano Eyalet Polis Komiseri Ahmed Iliyasu
  3. Dawakin
  4. Ungoggo
  5. silahlı çeteler

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