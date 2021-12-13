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Dünya Ülkesini tehdit ettiler! Putin çılgına döndü
Dünya

Ülkesini tehdit ettiler! Putin çılgına döndü

İngiltere'de düzenlenen G7 Zirvesi'nde Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda 'dev sonuçlarla karşı karşıya kalacağı' açıklamasının yapılmasına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den cevap gecikmedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 13:42:00 -
Ülkesini tehdit ettiler! Putin çılgına döndü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmek gibi bir gündemi olmadığının altını çizdi. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Putin, İngiltere ve müttefiklerini G7 uyarısının ardından ülkesini 'şeytanlaştırmakla' suçladı.

Zirvenin ardından konuşan İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik agresif politikalarını sonlandırmasını talep ettiklerini söylemişti. Öte yandan ABD istihbaratı, sınırda bulunan 175 bin Rus askerinin gelecek yılın başlarında saldırabileceğini tahmin ediyor.

Kremlim bölgeye askeri yığınak yaptığı haberlerini kesin bir dille reddediyor. Ancak 2014'te de Rusya benzer iddialarda bulunmuş ve saha sonra Kırım'ı ilhak etmişti.

Putin'in o zamandan beri doğu Ukrayna'daki ayrılıkçıları batı destekli Ukrayna hükümeti karşısında her fırsatta desteklediği sıkça dile getirildi.

Rusya ile Ukrayna'yı karşı karşıya getiren kriz dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması ile başladı. Bu adım sonrası 21 Kasım 2013'te ülkede gösteriler başlamış, Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar bağımsızlıklarını ilan etmişti.

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