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Gündem Ülkesini düşünen bunu söyler mi? Bu adam nasıl bürokrat yapılmış hayret!
Gündem

Ülkesini düşünen bunu söyler mi? Bu adam nasıl bürokrat yapılmış hayret!

Eski Başbakanlardan Şükrü Saraçoğlu’nun "ekonomist" geçinen torunu Rüşdü Saraçoğlu "Bu adam nasıl bürokrat yapılmış" dedirten sözler zırvaladı. Sözde ekonomist akla ziyan paylaşımında “Son günlerde düşünüyorum da imkanı olup ta yurt dışına taşınmayanları anlamıyorum” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-10 15:44:00 -
Ülkesini düşünen bunu söyler mi? Bu adam nasıl bürokrat yapılmış hayret!

Türkiye’nin beşinci başbakanı Şükrü Saraçoğlu’nun torunu sosyal medyadan yaptığı akla ziyan paylaşımla beyin yaktı.

Ortalıkta 'ben ekonomistim' diye dolanan Rüşdü Saraçoğlu, paylaşımında Türkiye’de kalanlara anlam veremediğini belirterek, “Son günlerde düşünüyorum da imkanı olup ta yurt dışına taşınmayanları anlamıyorum” ifadelerini kullandı.

Bu adam nasıl bürokrat yapılmış hayret!

1987-1993 yıllarında Merkez Bankası Başkanlığı, 1996-1999 yıllarında da 20. dönem milletvekilliği ve Devlet Bakanlığı Rüşdü Saraçoğlu'nun sözleri, "Bu adam nasıl bürokrat yapılmış" dedirtti.

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