  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya "Ülkesindeki Rusları çıkarmasını istedim"
Dünya

"Ülkesindeki Rusları çıkarmasını istedim"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukashenko ile telefon görüşmesinde kendisinden Belarus'ta bulunan Rus askerlerinin geri çekilmesini istediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-27 06:59:00 -
"Ülkesindeki Rusları çıkarmasını istedim"

Ukrayna'ya yönelik saldırılarına devam eden Rusya'nın Belarus'ta bukunan askerlerine ilişkin Fransa'dan tepki geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukashenko ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, kendisinden Belarus'ta bulunan Rus askerlerinin geri çekilmesini istediğini kaydetti.

Macron, "Bu akşam Başkan Lukashenko'dan Rus birliklerinin ülkesinin topraklarından çekilmesini istedim. Belarus ve Ukrayna halkları arasındaki kardeşlik, Belarus'u Ukrayna'ya karşı savaşta Rusya'nın vasal ve fiili suç ortağı olmayı reddetmeye yönlendirmelidir" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay