Ülker’den ŞOK Marketler’e güçlü destek sözü

ŞOK Marketler’in ilk halka açık genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Genel kurulda şirketin yeni yönetim kurulu belirlenirken, üç yıl süreyle görev alacak 6 kişilik yönetim kurulunda Cengiz Solakoğlu, Mustafa Yaşar Serdengeçti, Ali Ülker, Erman Kalkandelen’in yanı sıra bağımsız üye olarak atanan Ahmet Bal ile Ceyda Aydede yer aldı.

‘HALKA ARZI BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİK’

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, ŞOK Marketler’in halka açık ilk genel kurulunun güzel bir katılımla ve başarılı bir şekilde tamamlandığını belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Borsa’da işlem gören şirketlerde halka açık olan pay sahiplerinin genel kurullara iştirakini önemsiyoruz. ŞOK Genel Kurulu’na da bu anlamda iyi bir katılım oldu, ortaklar fikirlerini, görüşlerini dile getirdiler. ŞOK’un halka arzını, uluslararası piyasa koşullarının aşırı dalgalı olduğu bir dönemde başarıyla gerçekleştirdik. Perakendeye inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde ŞOK Marketler’in büyümesine desteklerimiz sürecek.”

‘KURUMSAL YÖNETİME ÖNEM VERİYORUZ’

Şok Marketler Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Solakoğlu ise Genel Kurul ile ilgili açıklamasında şunları ifade etti:

“Genel Kurulla kurumsal ilkelere yönelik adımlarımızı da pekiştirmiş olacağız. Bağımsız yönetim kurulu üyelerimiz ve denetim komitesi başta olmak üzere kurulacak komiteler kurumsal yönetimin sağlıklı işlemesi için elzemdir. Kurumsal yönetim en fazla önem atfettiğimiz değerlerden olup, mevcut en iyi uygulamaları tetkik ettiğimiz gibi, ŞOK’u bu alanda örnek gösterilen bir hale getirmek istiyoruz.”

DEĞER KATARAK BÜYÜYECEK

ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel de ŞOK’a değer katarak hızlı büyümesine devam edeceğini belirtti. Demirel, “Şirketimiz özgün iş modelini en iyi şekilde uygulayarak, hissedarlarımıza değer oluşturmaya ve hızlı büyümesine devam edecektir. Hedefimiz yüzde yüz müşteri memnuniyetidir. Sorumluluklarımızın arttığının bilincindeyiz, biz yöneticiler olarak işlerimizi kurumsal yönetişim ilkelerine uygun ve en iyi şekilde yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

RAKAMLARLA ŞOK MARKET

Pazardaki büyüklüğü: Bağımsız özel bir danışmanlık şirketi olan MK Novo’nun hazırlamış olduğu rapora göre Şok Marketler, 2015 ile 2017 yılları arasında Türkiye’de satış gelirleri bakımından en hızlı büyüyen perakende marketi zinciri.

2017 konsolide cirosu : 9.5 milyar TL

Halka açıklık oranı : Yüzde 35.7

Mağaza sayısı : 5.500 (Günde 3 mağaza açılıyor)

Ürün sayısı : 1.500