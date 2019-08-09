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Ülker'den ‘Maşallah’ dedirten büyüme

Ülker Bisküvi, 2019 yılının ikinci çeyreğinde gösterdiği performansla büyümesini sürdürdü.

09 Ağustos 2019 Cuma 14:26
Ülker'den ‘Maşallah’ dedirten büyüme

Ülker Bisküvi, 2019 yılının ikinci çeyreğinde gösterdiği performansla büyümesini sürdürdü. Ülker Bisküvi’nin, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamaya göre şirket, 2019 yılı ikinci çeyreğinde cirosunu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38,7 artışla 1.820 milyon TL’ye ulaştırdığını duyurdu. Şirketin, Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) 2019 yılı ikinci çeyreğinde 318,6 milyon TL olurken, 2018’in aynı dönemine göre yüzde 59 oranında arttı.

Var gücüyle çalışıyor

İhracat ve yurtdışı operasyonların ciro içindeki payı 2018 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 33,2 iken 2019’un aynı döneminde yüzde 38,5’e ulaştı. FAVÖK içindeki pay ise 2019 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre 5,4 puan artarak yüzde 45,6’ya yükseldi. Gıda sektörünün Türkiye’nin ekonomisi ve özellikle de ihracatı için çok önemli olduğuna vurgu yapan Ülker CEO’su Mehmet Tütüncü, Ülker Bisküvi olarak hem ülke ekonomisine hem de paydaşlara fayda sağlamak için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

Gücünü iki noktadan alıyor

Ülker Bisküvi’nin, operasyonel ve finansal olarak 2019 yılının ikinci çeyreğinde büyümesini devam ettirdiğini söyleyen Tütüncü: “Bu büyümenin nedenini ihracatımıza ve yurtdışı ticaretimize bağlıyoruz. İhracatımız ve yurtdışı ticaretimiz ise gücünü iki noktadan alıyor. Birinci ve en önemli gücümüz markalarımızdan geliyor. Lokal, bölgesel ve global markaları olan bir şirketiz. Bu da bizim organik olarak büyümemize olanak sağlıyor. İkinci etken ise 100’ü aşkın ülkeye ihracat yapmamızı sağlayan dağıtım ağımız. İhracat hem ülkemiz hem de bizim için stratejik önem taşıyor. Bu nedenle Türkiye’yi üretim ve ihracat üssü haline getirdik. Türkiye küresel güç olma yolunda emin adımlarla ilerlerken, biz de üretimimizle, ihracatımızla, istihdamımızla ülkemize katma değer sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz.”

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 14:26
  1. Ülker Bisküvi
  2. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)
  3. Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK)
  4. Ülker CEO’su Mehmet Tütüncü

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