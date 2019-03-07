Ülker’den 2018’de 701 milyon lira net kâr

Ülker Bisküvi, geçen yıl satışlarını yüzde 23,4 artırarak 5,96 milyar TL’ye, ana ortaklığa ait net dönem kârını yüzde 76,4 artırarak 701 milyon liraya yükseltti. Şirket, 2018 sonu itibarıyla FAVÖK’ünü (Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kâr) yüzde 28 artışla 939 milyon TL’ye ulaştırırken, Ülker Bisküvi’nin Türkiye operasyonları yüzde 17, ihracat ve yurt dışı atıştırmalık operasyonları yüzde 41,5 büyüdü.

2018 cirosu yüzde 25 arttı

Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü, Ülker Bisküvi’nin, 2018 yılında ihracat ve yurt dışı faaliyetlerinin artan desteğiyle büyümesini devam ettirdiğini söyledi. Toplam atıştırmalık cirosunun 2018 yılında yüzde 25 büyüdüğünü belirten Tütüncü, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kârlı büyümeyi sürdürdük”

“Türkiye operasyonlarımızın büyümesi yüzde 17, ihracat ve yurtdışı atıştırmalık operasyonlarımızın büyümesi yüzde 41,5 oldu. Toplam operasyonel kârlılığımız 2018 yılında yüzde 28 büyürken yıllık bazda FAVÖK marjı yüzde 15,8 ile rekor seviyeye ulaştı. İhracat büyümemizin önemli katalizörlerinden biri oldu. İhracat ve yurtdışı operasyonlarımızın toplam satış içindeki payı yüzde 38’e ulaştı. Ülker Flipz, Biskrem Extra, Fırından Mozaik Kek, O’lala Waffle Kek, Piko 5 ve Godiva Masterpiece gibi 2018’e portföyümüze güç katacak inovasyonlarla başladık ve hız kesmeden devam ettik.Türkiye’deki tesislerimizi Godiva tablet çikolatalarının üretim üssü haline getirdik.

Yurtdışında fabrikalar satın aldı

Özellikle bölgesel lider şirket olma hedefimiz doğrultusunda 2016 yılında Yıldız Holding’den alınan Suudi Arabistan, Mısır’daki bisküvi ve çikolata yatırımları, 2017 yılında alınan Kazakistan fabrikası, McVitie’s markasının Suudi Arabistan, Orta Doğu ve Kuzey Afrika dağıtım-üretim haklarının satın alınması ve son olarak da 2018’de United Biscuits’in IBC Suudi Arabistan bisküvi fabrikasının satın alımıyla önemli sinerjiler oluşturarak ihracat ve yurtdışı operasyonlarımızda kârlı büyümeyi sürdürdük.”

İsrafsız üretimle verimlilik artacak

Tütüncü, 2019 yılında da Ülker Bisküvi olarak enflasyonla etkili ve sürdürülebilir bir mücadele için israfsız üretim modeliyle verimliliği artıracak çalışmalara, yurtiçinde yatırımlara, maliyet avantajı oluşturacak projelere ve marka yatırımlarına devam edileceğini söyledi.