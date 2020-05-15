Ülker’de satışlar arttı, kâr 400 milyonu aştı

Şirket, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamaya göre, bu yılın ilk çeyreğinde satışlarını 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 22,3 artırarak 2,38 milyar TL’ye, FAVÖK’ünü (Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kâr) ise yüzde 25,7 artışla 415 milyon TL’ye ulaştırdı. Ülker CEO’su Mete Buyurgan,yaptığı açıklamada, “Biz de gıda üreticisi olarak bu mücadelede ön saflarda yerimizi aldık. Sağlık Bakanlığımızın 14 kuralı ve ilave önemleri tüm fabrikalarımızda ve ofislerimizde uygulamaya aldık. Bu dönemde de ülkemiz ve halkımız için aralıksız üretiyoruz. Sivil Toplum Kuruluşları aracılığıyla karantina yurtlarında kalan vatandaşlarımıza, sağlık çalışanlarımıza ürünlerimizle destek olmaya devam ediyoruz. Diğer yandan, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanan 200 bin adet Ramazan gıda kolisine de ürünlerimizle katkı sağladık. Bu vesileyle tüm çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” dedi.