  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Ülker üçüncü kez ‘İyi Yaşam Markası’ seçildi
Ekonomi

Ülker üçüncü kez ‘İyi Yaşam Markası’ seçildi

Gıda sektörünün lider markası Ülker, Sustainable Brands Turkey için Nielsen tarafından gerçekleştirilen “Good Life Brands/İyi Yaşam Markaları 2020” araştırmasında, atıştırmalık kategorisinde üst üste 3. kez birinci olma başarısı gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-19 10:08:00 -
Ülker üçüncü kez ‘İyi Yaşam Markası’ seçildi

Türk tüketicisinin yaşam tarzına, tüketim alışkanlıklarına, iyi yaşamı yeniden tanımlayan ve şekillendiren değerlerine odaklanan ‘Good Life Brands/İyi Yaşam Markaları 2020 Araştırması’nın sonuçlarına göre Ülker, atıştırmalık kategorisinde üst üste 3. kez birinci seçildi. Dijital olarak düzenlenen törende ödülü, Ülker Türkiye CMO’su Aslı Özen Turhan ve Ülker Operasyonel Mükemmellik, İSG, Kalite ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Süheyl Aybar aldı.

İkonik markaları yönetiyoruz

Aslı Özen Turhan, “Üst üste üçüncü kez bu ödüle layık görülmek bizler için çok önemli. Türkiye’de birçok kişinin hayatında önemli yer tutan ikonik markaları yönetiyoruz. Önceliğimiz tüketicilerimizi odağımızda tutmak, ihtiyaç ve isteklerini yakından takip etmek, mutluluklarına katkı sağlamak” dedi. Turhan, şunları söyledi: “Yüksek ürün kalitemizin, yeni ürün geliştirme ve yenilikçilik anlayışımızın, müşteri memnuniyetine verdiğimiz önemin, geniş ürün yelpazemiz ve ait olduğumuz topluma karşı duyduğumuz sorumluluğun, Ülker’i tüketicisinin gözünde en sevilen marka yaptığını görüyoruz. Pandemi döneminde de Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı 14 kural başta olmak üzere ilave kurallarla ve tüm bakanlıklarımızın yönlendirmelerini yakından takip ederek, tüketicilerimizle iletişimi kesmeden, sosyal projelere destek vererek, aralıksız üretmeye devam ettik. Gelecek yıllarda da tüketicilerimizin iyi yaşam yolculuklarında, onlara eşlik etmek için çalışacağız.”

2024 yol haritası

Süheyl Aybar da Ülker’in iyi yaşama ve ülke ekonomisine katkılarının yanı sıra sürdürülebilirlik alanında da önemli çalışmalar yaptığına dikkat çekerek, “İhracatımız, istihdamımız, yatırımlarımızla Türkiye’nin sürdürülebilir büyüme stratejisine destek olmaya çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik, iş yapış şeklimizin temelini oluşturuyor. 2024 yol haritamızı Birleşmiş Miletler Sürdürülebilir Kalkınma modeliyle örtüşecek şekilde belirledik ve hedefl erimizi ortaya koyduk. Hedefl erimize ulaşmak için emin adımlarla ilerliyoruz. Bunları da her sene yayınladığımız sürdürülebilirlik raporlarımızla açıklıyoruz” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gerilim bu kez patladı! Dünyaya duyurdular: Rus jetlerini yakaladık
Dünya

Gerilim bu kez patladı! Dünyaya duyurdular: Rus jetlerini yakaladık

İngiltere, Kuzey denizi üstünde uçan 2 Rus savaş jetini tespit ettiklerini dünyaya duyurdu.

SP lideri Karamollaoğlu: Hilafeti Atatürk değil, AK Parti kaldırdı
Siyaset

SP lideri Karamollaoğlu: Hilafeti Atatürk değil, AK Parti kaldırdı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Hilafet makamını Mustafa Kemal'in değil, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte AK ..
Songül Karlı’nın itirafı bir kez daha gerçekleri ortaya çıkardı! Batılı yaşam tarzından çocuk psikolojisine ağır tahribat
Gündem

Songül Karlı’nın itirafı bir kez daha gerçekleri ortaya çıkardı! Batılı yaşam tarzından çocuk psikolojisine ağır tahribat

Şarkıcı Songül Karlı’nın oğlunun söyledikleri batılı yaşam tarzının çocuklar üzerindeki ağır tahribatını gözler önüne serdi. ..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı