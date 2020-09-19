Ülker üçüncü kez ‘İyi Yaşam Markası’ seçildi

Türk tüketicisinin yaşam tarzına, tüketim alışkanlıklarına, iyi yaşamı yeniden tanımlayan ve şekillendiren değerlerine odaklanan ‘Good Life Brands/İyi Yaşam Markaları 2020 Araştırması’nın sonuçlarına göre Ülker, atıştırmalık kategorisinde üst üste 3. kez birinci seçildi. Dijital olarak düzenlenen törende ödülü, Ülker Türkiye CMO’su Aslı Özen Turhan ve Ülker Operasyonel Mükemmellik, İSG, Kalite ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Süheyl Aybar aldı.

İkonik markaları yönetiyoruz

Aslı Özen Turhan, “Üst üste üçüncü kez bu ödüle layık görülmek bizler için çok önemli. Türkiye’de birçok kişinin hayatında önemli yer tutan ikonik markaları yönetiyoruz. Önceliğimiz tüketicilerimizi odağımızda tutmak, ihtiyaç ve isteklerini yakından takip etmek, mutluluklarına katkı sağlamak” dedi. Turhan, şunları söyledi: “Yüksek ürün kalitemizin, yeni ürün geliştirme ve yenilikçilik anlayışımızın, müşteri memnuniyetine verdiğimiz önemin, geniş ürün yelpazemiz ve ait olduğumuz topluma karşı duyduğumuz sorumluluğun, Ülker’i tüketicisinin gözünde en sevilen marka yaptığını görüyoruz. Pandemi döneminde de Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı 14 kural başta olmak üzere ilave kurallarla ve tüm bakanlıklarımızın yönlendirmelerini yakından takip ederek, tüketicilerimizle iletişimi kesmeden, sosyal projelere destek vererek, aralıksız üretmeye devam ettik. Gelecek yıllarda da tüketicilerimizin iyi yaşam yolculuklarında, onlara eşlik etmek için çalışacağız.”

2024 yol haritası

Süheyl Aybar da Ülker’in iyi yaşama ve ülke ekonomisine katkılarının yanı sıra sürdürülebilirlik alanında da önemli çalışmalar yaptığına dikkat çekerek, “İhracatımız, istihdamımız, yatırımlarımızla Türkiye’nin sürdürülebilir büyüme stratejisine destek olmaya çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik, iş yapış şeklimizin temelini oluşturuyor. 2024 yol haritamızı Birleşmiş Miletler Sürdürülebilir Kalkınma modeliyle örtüşecek şekilde belirledik ve hedefl erimizi ortaya koyduk. Hedefl erimize ulaşmak için emin adımlarla ilerliyoruz. Bunları da her sene yayınladığımız sürdürülebilirlik raporlarımızla açıklıyoruz” diye konuştu.