Ülker, ikinci çeyrekte yüzü güldü kârlılıkta çeyrek milyara yaklaştı

Ülker Bisküvi’nin 2018’in ikinci çeyrek net dönem kârı 241,7 milyon TL olarak gerçekleşerek, kendi rekorunu kırdı. Geçen yılın aynı dönemine göre net kârı yüzde 168 büyüdü. Geçen yılı ciro ve kârlılıkta tarihi rekor ile bitiren Ülker Bisküvi, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamada, 2018 yılı ikinci çeyrek atıştırmalık işlerinin cirosunu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,3 artışla 1.330 milyon TL’ye yükselttiğini duyurdu.

Ülker Bisküvi’nin ilk çeyrekte elde ettiği FAVÖK oranının ikinci çeyrekte de koruduğunun altını çizen Ülker CEO’su Mehmet Tütüncü, “Ülker Bisküvi, operasyonel ve finansal olarak 2018 yılı ikinci çeyreğinde büyümesini devam ettirdi. Makul fiyat hedefimizin, yaptığımız inovasyonların ve sürdürülebilir marka yatırımıyla rekabet üstünlüğü sağlayacak alanları önceliklendirmenin iyi sonuçlarını almaya devam ediyoruz” dedi.