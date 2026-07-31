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Spor
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Satışlar başlıyor: Herkes Oosterwolde'yi bekliyor: Ama Archie Brown satılacak gibi!

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Satışlar başlıyor: Herkes Oosterwolde'yi bekliyor: Ama Archie Brown satılacak gibi!

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'yle ilgili birçok transfer iddiası var. Ancak bugünkü tabloda Archie Brown satışı çok daha yüksek bir ihtimal gibi gözüküyor.

#1
Foto - Satışlar başlıyor: Herkes Oosterwolde'yi bekliyor: Ama Archie Brown satılacak gibi!

Jayden Oosterwolde'nin ayrılığı yıllardır konuşuluyor. Ancak bir şekilde kalıyor. İçinde bulunduğumuz transfer döneminde de durum değişmedi. Hollandalı savunmacının yüksek bir bonservis karşılığında gönderileceği söyleniyor. İsmail Kartal'ın göreve gelmesinin ardından ise şartlar yine değişti.

#2
Foto - Satışlar başlıyor: Herkes Oosterwolde'yi bekliyor: Ama Archie Brown satılacak gibi!

Kartal, 25 yaşındaki futbolcunun sol bekteki ilk tercihi olduğunu açıkça gösterdi. Bugün itibarıyla Archie Brown satışı daha yüksek bir ihtimal olarak görülüyor. Brown konusunda bazı Premier Lig ekipleri devrede... En ciddileri ise Nottingham Forest... 24 yaşındaki savunmacı, ülkesine dönebilir. Forest teklif hazırlıyor.

#3
Foto - Satışlar başlıyor: Herkes Oosterwolde'yi bekliyor: Ama Archie Brown satılacak gibi!

Fenerbahçe, 1.90 boyundaki futbolcuyu 2025 yazında Gent Kulübü'nden transfer etmişti. 8 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Gent'in sonraki satıştan 'luk pay hakkı bulunuyor. Archie'nin sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar sürüyor. Kontratta ayrıca +1 yıllık uzatma opsiyonu mevcut (çift taraflı).

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