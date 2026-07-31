Bakan Yumaklı duyurdu: Fethiye yangını kontrol altına alındı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki orman yangınının tamamen kontrol altına alındığını, Balıkesir, Antalya ve Mersin'deki yangınların ise büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.
Orman yangınları ile ilgili güzel haberler gelmeye başladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla/Fethiye yangınının tamamen, Balıkesir/Gömeç, Antalya/Alanya ve Mersin/Gülnar-Aydıncık yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi.
Yumaklı, sosyal medya hesabından orman yangınlarındaki son duruma ilişkin bilgi verdi.
Yeşil vatan savunmasının aralıksız devam ettiğini belirten Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:
"Sahada yürüttüğümüz özverili ve etkin mücadeleler neticesinde, Muğla/Fethiye yangını tamamen kontrol altına alınmıştır. Balıkesir/Gömeç, Antalya/Alanya ve Mersin/Gülnar-Aydıncık yangınları da büyük ölçüde kontrol altında. Aydın/Çine'de devam eden yangın tamamen kontrol altına alınıncaya kadar ekiplerimizin havadan ve karadan müdahalesi aralıksız devam edecek."
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