Ülker, gıda deviyle birleşme kararını Türkiye'ye duyurdu!

Ülker Bisküvi ile %100 bağlı ortaklığı Önem Gıda'nın birleşme kararı SPK tarafından onaylanarak kesinleşti.

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş., Türkiye gıda sektöründe dikkat çekici bir adım atarak, kendi bünyesinde bulunan Önem Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile birleşme kararı almıştı

SPK onayladı

Ülker Bisküvi'nin bu kararı, Sermaye Piyasası 23.08.2024 tarihli kararı ile onaylandı ve birleşme resmen gerçekleşti.

Şirketten KAP'a yapılan bildirimde şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Önem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi Sermaye Piyasası Kurulu’nun 23.08.2024 tarihli kararı ile onaylanmış olup, Kurulca onaylı duyuru metni ve birleşme sözleşmesi açıklama ekinde yer almaktadır."

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Bu birleşme, Ülker'in çikolata ve unlu mamul üretim süreçlerini daha da güçlendirecek ve sürdürülebilir büyüme stratejilerini hızlandıracak bir gelişme olarak görülüyor.

Ülker ve Önem Gıda'nın birleşme süreci, şirketlerin üretim ve tedarik zincirlerini entegre etmeyi amaçlıyor.

Birleşme, Ülker'in çikolata ve unlu mamuller alanında üretim kapasitesini artırırken, tedarik zinciri üzerindeki kontrolünü de güçlendirecek. Bu durum, daha etkin bir lojistik yönetimi ve maliyet optimizasyonu sağlayarak, şirketin rekabet gücünü artırmasına yardımcı olacak.

Ülker Bisküvi, Önem Gıda'yı Ağustos 2021'de satın alarak bünyesine katmıştı.